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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، وآخرها الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة الذي تعرضت له الكويت أمس الخميس 3 سبتمبر، مؤكدة رفضها الكامل لاستمرار المساس بسيادة دولة عربية وأمنها وسلامة أراضيها.

وأكدت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على خطورة استمرار استهداف أراضي الدول العربية، وما يترتب على ذلك من تصعيد للتوتر وتقويض للجهود الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة.

العدوان الإيراني على الكويت 

وجددت الأمانة العامة موقفها الرافض لنقل الصراعات والمواجهات العسكرية إلى أراضي الدول العربية، أو تعريض أمن شعوبها ومنشآتها ومقدراتها للخطر.

ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، واحترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، والالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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