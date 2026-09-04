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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
رحمة سمير

أدانت جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، وآخرها الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تعرضت له الكويت أمس الخميس 3 سبتمبر، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأكدت جامعة الدول العربية تضامنها الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على خطورة استمرار استهداف أراضي الدول العربية، وما يترتب على ذلك من تصعيد للتوتر وتقويض للجهود الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة.

تأتي إدانة الجامعة العربية في إطار موجة تنديد عربية واسعة بالاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج العربي، حيث استهدفت طهران بصواريخ وطائرات مسيرة الكويت والأردن والبحرين والإمارات خلال الأيام الماضية، في إطار تصعيد عسكري متبادل مع الولايات المتحدة.

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