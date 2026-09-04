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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خسائر قياسية بـ 10 مليارات.. باريس تخصص مليار يورو لمزارعيها المتضررين من الحر والجفاف

حرائق غابات تدمر محاصيل في فرنسا
حرائق غابات تدمر محاصيل في فرنسا
خاطر عبادة

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة عن حزمة دعم للمزارعين تتجاوز قيمتها مليار يورو، أي ما يعادل 1.16 مليار دولار، لتعويض الأضرار التي خلفتها موجات الحر والجفاف القياسية التي ضربت البلاد خلال الصيف الماضي وأدت إلى تدمير المحاصيل والمراعي واستنزاف موارد المياه.

وقالت وزيرة الزراعة آني جينيفارد في مؤتمر صحفي: "يمثل مليار يورو جهداً هائلاً بالنظر إلى السياق المالي الحالي"، مشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي في وقت تعمل فيه الحكومة على إعداد ميزانية "محفوفة بالمخاطر السياسية" للعام المقبل، مع سعي باريس للحفاظ على العجز تحت السيطرة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

520 مليون يورو مدفوعات فورية و235 مليوناً لصندوق الإنعاش

وأوضحت جينيفارد أن حوالي نصف قيمة الحزمة، بواقع 520 مليون يورو، سيتم صرفها كـ مدفوعات سريعة لمساعدة المزارعين على تجاوز الأضرار المباشرة للطقس.

كما يتضمن البرنامج إنشاء صندوق إنعاش بقيمة 235 مليون يورو لمساعدة المزارعين على شراء البذور وأعلاف النباتات والحيوانات، بعد أن تسببت موجات الجفاف في جفاف الأراضي الزراعية، وتشمل التدابير الأخرى تخفيف الضرائب على الأراضي، وتسهيلات في مدفوعات الضمان الاجتماعي، ودعم أسعار الوقود.

خسائر بـ10 مليارات يورو.. و35 ألف مزرعة تواجه صعوبات

وأعلن الاتحاد الوطني للمزارعين FNSEA، أكبر اتحاد زراعي في فرنسا، أن القطاع تكبد خسائر إنتاج لا تقل عن 10 مليارات يورو، وقدر كل من قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة خسائرهما بأكثر من 5 مليارات يورو لكل منهما.

وقالت الوزيرة إن "الهدف الفوري هو إدارة حالة الطوارئ"، مشيرة إلى أن ما بين 30 ألف إلى 35 ألف مزرعة تعاني حالياً من مشاكل مالية حادة نتيجة الظروف المناخية.

تداعيات اقتصادية وتحذير من موجة حر جديدة

من جانبها، قدرت وزارة المالية الفرنسية أن الطقس الحار والجاف هذا الصيف قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي الفرنسي بنسبة 0.1 نقطة مئوية خلال العام الجاري، نتيجة الخسائر الكبيرة في عائدات القطاع الزراعي.

وفي تحذير جديد، توقعت هيئة الأرصاد حدوث موجة حر أخرى هذا الأسبوع في أكبر منتج زراعي داخل الاتحاد الأوروبي.

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