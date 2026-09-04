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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيبال: العثور على جثة شخص داخل نفق مشروع للطاقة الكهرومائية غمرته الفيضانات

نيبال: العثور على جثة شخص داخل نفق مشروع للطاقة الكهرومائية غمرته الفيضانات
نيبال: العثور على جثة شخص داخل نفق مشروع للطاقة الكهرومائية غمرته الفيضانات
أ ش أ

عثرت فرق الإنقاذ في نيبال على جثة شخص داخل نفق في مشروع للطاقة الكهرومائية غمرته الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

وقال نائب مدير هيئة كهرباء نيبال، سوريش راوت، في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، "إن الجثة التي تم العثور عليها داخل النفق في حالة انتفاخ، ولم نتمكن من التعرف على هويتها"، مشيرا إلى أنه يبدو أن الشخص لقي حتفه بعدما حاصرته مياه الفيضانات أثناء محاولته الفرار من النفق.

ويأتي هذا بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال عاملين على قيد الحياة كانا محاصرين داخل نفق مشروع "تريشولي-1" للطاقة الكهرومائية، وتم نقلهما جوا إلى المستشفى في العاصمة "كاتماندو" من أجل تلقي العلاج.

وقالت السلطات في نيبال إنها تأمل في إنقاذ 39 آخرين على الأقل من النفق.

وكانت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات إلى 1287 شخصا، فيما لا يزال 5083 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي اجتاحت المناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة "التبت" الصينية في الـ26 من شهر أغسطس الماضي قد جرفت عدة قرى وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية، فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.

فرق الإنقاذ في نيبال مشروع للطاقة الكهرومائية الفيضانات المدمرة نائب مدير هيئة كهرباء نيبال سوريش راوت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي

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