100 فرصة عمل براتب يبدأ من 8 آلاف جنيه

يواصل جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية جهوده لتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب من الجنسين، من خلال التعاون مع الشركات والمصانع العاملة في القطاعات المختلفة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويوفر وظائف مستقرة للراغبين في بدء مسيرتهم المهنية.

فرصة عمل

وفي هذا الإطار، أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية عن توفير 100 فرصة عمل جديدة لدى إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للعمل بوظيفة مشغل إنتاج، مع توفير عدد من المميزات للعاملين، في مقدمتها وسيلة انتقال من وإلى مقر الشركة.

وظائف مشغل إنتاج للذكور والإناث

وأوضح جهاز تشغيل الشباب أن فرص العمل المتاحة مخصصة للذكور والإناث، وتستهدف الراغبين في الالتحاق بالعمل في مجال الإنتاج، مع إتاحة وسيلة مواصلات تساعد العاملين على الانتقال من وإلى مقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

وتأتي هذه الفرص في إطار التعاون بين جهاز تشغيل الشباب والشركات الخاصة، بهدف توفير وظائف حقيقية للشباب وربط الباحثين عن العمل بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي.

شروط ومميزات وظائف الشركة

وتشمل الوظائف المعلنة عددا من الشروط والمزايا التي يجب توافرها في المتقدمين، وجاءت على النحو التالي.

100 فرصة عمل متاحة للمتقدمين.

الوظائف متاحة للذكور والإناث.

ألا يزيد سن المتقدم على 35 عاما.

ألا يقل المؤهل الدراسي عن المؤهل المتوسط.

فرصة عمل

العمل بنظام الورديات المتغيرة.

عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميا.

راتب شهري يبدأ من 8 آلاف جنيه.

توفير وسيلة مواصلات من وإلى مقر الشركة.

موعد ومكان المقابلة الشخصية

ودعا جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية الشباب الراغبين في الحصول على إحدى فرص العمل المعلنة إلى التوجه لإجراء المقابلة الشخصية في الموعد والمكان المحددين، مع الالتزام بالحضور في الوقت المعلن.

وتعقد المقابلات الشخصية يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالمركز التكنولوجي بجوار ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

فرصة عمل

فرص عمل جديدة أمام شباب الإسماعيلية

وتعكس هذه الوظائف استمرار جهود جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية في فتح قنوات جديدة أمام الباحثين عن فرص عمل، بالتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في توفير وظائف مناسبة للشباب من الجنسين.

كما تمثل الوظائف المعلنة فرصة للراغبين في الالتحاق بالقطاع الصناعي والاستفادة من المزايا المقدمة، خاصة الراتب الشهري ووسيلة المواصلات، إلى جانب إتاحة العمل داخل إحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات بمدينة العاشر من رمضان.