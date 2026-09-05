رامي صبري يحيي حفلاً غنائياً في مسقط.. 2 أكتوبر

يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي في العاصمة العمانية مسقط، يوم 2 أكتوبر المقبل، ضمن سلسلة حفلاته المقرر أن يلتقي خلالها جمهوره في عدد من الدول العربية.

ويقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته التي حققت نجاحًا واسعًا، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد «القمر»، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

ويأتي الحفل ضمن النشاط الفني لرامي صبري خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع طرح أعمال جديدة وحرصه على التواصل مع جمهوره من خلال الحفلات الغنائية في المنطقة العربية.

ألبوم «القمر» 13

ويضم ألبوم «القمر» 13 أغنية متنوعة، استهلها رامي صبري بأغنية «بفرحك وإنت تزعلني» من كلمات حازم إكس، وألحانه، وتوزيع كولوبكس، تليها «اسمعيني» من كلمات غنيم، وألحان مدين، وتوزيع أحمد أمين، ثم «أنا مالي بيك» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، و«قصة حب» من كلمات رمضان محمد، وألحان علي شعبان، وتوزيع أسامة الهندي، و«لو تعرف» من كلمات أدهم معتز، وألحان تيام علي، وتوزيع جلال الحمداوي، و«أيامي» من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد أمين.

كما يضم الألبوم أغنيات «القمر» من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الخضري، وتوزيع فلسطيني وعمرو الخضري، و«يا بختي بيه» من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، و«فلّتة» من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع عادل حقي، و«لسه باقي عليك» من كلمات محمد عاطف، وألحان وتوزيع رامي صبري، إلى جانب «خليكي هنا» من كلمات عليم، وألحان مدين، وتوزيع عادل حقي، و«موسم الـSummer» من كلمات فلبينو، وألحان رامي صبري، وتوزيع كولوبكس، ويختتم الألبوم بأغنية «مش بنساك» من كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع أسامة الهندي.