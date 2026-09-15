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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم
محمد غالي

ارتفعت معدلات بحث المواطنين اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 عن أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري وذلك في ظل اهتمام المتعاملين بالقطاع المصرفي بمتابعة حركة أسعار الصرف والتغيرات التي تطرأ عليها بشكل مستمر.

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 51.8011 جنيه للشراء و51.9011 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر اليورو نحو 59.7526 جنيه للشراء و60.2001 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 69.7969 جنيه للشراء و70.2119 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الفرنك السويسري نحو 63.2107 جنيه للشراء و63.5732 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني نحو 33.4762 جنيه للشراء و33.8383 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي نحو 13.7930 جنيه للشراء و13.8211 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 168.8158 جنيه للشراء و169.1693 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.1009 جنيه للشراء و14.1328 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني نحو 7.7213 جنيه للشراء و7.7415 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم


أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وبحسب آخر تحديث معلن اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 جاءت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري كالتالي.

سجل الدولار الأمريكي 52 جنيه للشراء و52.1 جنيه للبيع سواء بالنسبة لسعر البنكنوت أو سعر التحويل.

وبلغ سعر اليورو 59.9456 جنيه للشراء و60.2068 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 70.018 جنيه للشراء و70.3611 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار الكندي نحو 37.3671 جنيه للشراء و37.4874 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 63.5231 جنيه للشراء و63.7855 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 33.5614 جنيه للشراء و33.7829 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 37.0136 جنيه للشراء و37.2046 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 164.5309 جنيه للشراء و169.7345 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي نحو 13.8151 جنيه للشراء و13.8719 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.1439 جنيه للشراء و14.1861 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني نحو 135.7525 جنيه للشراء و138.1963 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال العماني نحو 133.0434 جنيه للشراء و135.3247 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري نحو 13.198 جنيه للشراء و14.2943 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 72.4991 جنيه للشراء و73.5876 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني نحو 7.7454 جنيه للشراء و7.7658 جنيه للبيع بالنسبة لسعر التحويل.

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات اليوم

وتختلف أسعار العملات من بنك إلى آخر وفقا لآليات التسعير المعلنة لدى كل بنك وحركة العرض والطلب على العملات الأجنبية والعربية.

ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة أسعار الصرف بشكل مستمر خاصة الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والعملات العربية نظرا لارتباطها بالعديد من المعاملات التجارية والاستثمارية والخدمية.

أسعار العملات العربية أسعار العملات أسعار الصرف

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