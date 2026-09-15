بمشاركة وزير الرياضة ورئيس والوطنية للإعلام.. "تنمية كلوب" يستضيف "صالون ماسبيرو الثقافي"

اصطحب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والعديد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، في جولة خلال زيارته إلى نادي "تنمية كلوب" بمنطقة الأسمرات، قبيل مشاركتهما في اللقاء التلفزيوني ببرنامج "صالون ماسبيرو الثقافي".

والتقى وزير الشباب والرياضة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام عدداً من أعضاء النادي والأطفال، وتعرفا على الأنشطة والبرامج التي يقدمها نادي "تنمية كلوب"، كما استمعا إلى عدد من الأعضاء والأطفال حول تجربتهم وطموحاتهم.

تأتي الزيارة على هامش اللقاء التلفزيوني ببرنامج "صالون ماسبيرو الثقافي"، الذي شهد حضور أبراهيم صابر محافظ القاهرة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلي جانب نخبة من رواد الإعلام والعمل العام، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.