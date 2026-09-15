بحسب الأماكن الشاغرة.. محافظ الوادي الجديد تعتمد المرحلة الرابعة لتنسيق الثانوية العامة

اعتمدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، تنسيق المرحلة الرابعة للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧م، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة وحصر الفراغات والأماكن المتاحة بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكدت أن اعتماد المرحلة الرابعة يأتي في إطار الحرص العام على تحقيق الاستفادة المثلى من الأماكن الشاغرة بالمدارس، وإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص أمام الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

وأوضح الأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة وفقًا للنتيجة التكرارية والفراغات المتاحة بكل إدارة تعليمية بواقع ٢٢٢ درجة بإدارة الخارجة التعليمية، و ٢٢٠ درجة بإدارة الداخلة، و٢٢٨ درجة بإدارة الفرافرة، و٢٢٨ درجة بإدارة باريس، و٢١٨ درجة بإدارة بلاط، على أن يكون التقديم حسب التوزيع الجغرافي وورقيًا لكل مدرسة.