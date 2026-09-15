السفير المصري لدى الأردن: نتابع حالة مصابي حادث نويبع ونقدر الرعاية الطبية المقدمة



أكد سفير مصر لدى الأردن السفير خالد الأبيض أن السفارة تتابع بصورة مستمرة الحالة الصحية للمواطنين الأردنيين المصابين في حادث السير الذي وقع بمدينة نويبع المصرية، مشددًا على حرص السفارة على الاطمئنان على المصابين وتوفير كل ما يمكن من دعم ومتابعة خلال فترة تلقيهم العلاج.

وقال السفير خالد الأبيض، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» عقب زيارته مديرية الخدمات الطبية الملكية الأردنية، إنه اطلع على الحالة الصحية للمصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، واستمع إلى إيجاز طبي حول أوضاعهم الصحية ومستوى الرعاية المقدمة لهم.

وأعرب عن تقديره لما تقدمه الخدمات الطبية الملكية من رعاية للمصابين، مثمنًا جهود الفرق الطبية والتمريضية في متابعة حالاتهم وتوفير الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لهم.

وأضاف أن السفارة المصرية تواصل التنسيق والمتابعة مع الجهات الأردنية المعنية للاطمئنان على المصابين والوقوف على تطورات حالتهم الصحية، معربًا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة إلى ذويهم سالمين.

وكان السفير خالد الأبيض قد التقى، خلال زيارته لمديرية الخدمات الطبية الملكية، مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، حيث بحثا الحالة الصحية للمصابين والرعاية العلاجية المقدمة لهم.

وأكد العميد الطبيب سهل الحموري أن الأطقم الطبية والتمريضية تتابع حالات المصابين بصورة مستمرة، وتوفر لهم الإمكانات والخبرات الطبية اللازمة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.