الدفاع المدني في غزة يواصل البحث عن عشرات المفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار.. تفاصيل

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، إن أعمال الإغاثة التي تنفذها الطواقم الإغاثية والدفاع المدني في قطاع غزة لا تزال مستمرة، رغم انقطاع أصوات الذين فُقدوا أسفل ركام المبنى الذي انهار فوق رؤوس ساكنيه.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الطواقم الإغاثية تمكنت حتى هذه اللحظة من انتشال جثامين 21 شهيدًا، بينهم 8 أطفال، إلى جانب 14 مصابًا بإصابات متفاوتة الخطورة، جرى نقلهم إلى المستشفيات، مشيرًا إلى وجود مجموعة من المفقودين لا تزال الطواقم تحاول الوصول إليهم أسفل ركام المبنى المنهار.

وتابع، أن الطواقم الإغاثية بدأت العمل منذ الساعات الأولى، وساعدتها اللجنة المصرية من خلال الآليات والمعدات الثقيلة لرفع الأطنان الكبيرة من الكتل الإسمنتية وانتشال المفقودين والضحايا من أسفل المنزل المدمر.

وأشار إلى أن السكان الذين لجأوا إلى هذه البناية، رغم أنها كانت آيلة للسقوط، اضطروا إلى ذلك بسبب دمار منازلهم ومنشآتهم ومدنهم جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

لرفع الأطنان الكبيرة من الكتل الإسمنتية

وأوضح أن قطاع غزة يعاني على مدار الأشهر الماضية انقطاعًا في الزيوت والوقود اللازم لتشغيل المولدات والآليات الثقيلة، ومن بينها مركبات الدفاع المدني والمعدات اللازمة لرفع الأطنان الكبيرة من الكتل الإسمنتية على مستوى محافظات القطاع.