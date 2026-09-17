الحرارة تتراجع نحو 5 درجات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 18 سبتمبر وحتى الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، كاشفة عن موجة انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، ليعود معتدلاً إلى مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

تحذيرات من الشبورة المائية

وحذرت الأرصاد الجوية من تشكل شبورة مائية صباحية، تتراوح بين الساعة الرابعة والثامنة صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يخص الظواهر الجوية، كشفت التنبؤات عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً يوم الجمعة 18 سبتمبر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء يمتد خلال الفترة من الجمعة وحتى الثلاثاء.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس الأيام القادمة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 درجة عظمى يوم الجمعة وتنخفض إلى 32 درجة أيام السبت والأحد والإثنين لتصعد إلى 33 الثلاثاء، بينما تتراجع الحرارة في جنوب الصعيد تدريجياً من 43 درجة عظمى يوم الجمعة لتسجل 39 درجة مئوية بحلول بداية الأسبوع المقبل.