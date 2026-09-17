انطلاق «Tad and the Magic Lamp» في دور العرض المصرية

انطلق فيلم المغامرات والرسوم المتحركة «Tad and the Magic Lamp» في دور العرض المصرية، اليوم 17 سبتمبر، ليقدم فصلًا جديدًا من سلسلة الرسوم المتحركة الإسبانية «Tad Stones».

أحداث فيلم Tad and the Magic Lamp

وتدور أحداث الفيلم حول «أولي»، ابنة «تاد» البالغة من العمر عامين، والتي جعلته أكثر حرصًا على حمايتها، بينما تشعر والدتها بالتهميش.

وتتغير الأحداث عندما تكتشف العائلة مصباحًا سحريًا مخبأً داخل قصر باكنغهام، وتتمنى الأم العودة بالزمن إلى مدينة «بايتيتي» في بيرو عام 1502.

ويجد تاد وسارة وفريقهما أنفسهم أمام مهمة لإنقاذ الأم واللحاق بها في الماضي، قبل أن يتغير مسار التاريخ إلى الأبد، في رحلة تمتد من بيرو إلى اليونان، مرورًا بأعماق الشرق الأوسط، وصولًا إلى كهف «علي بابا والأربعين لصًا».

والفيلم من إخراج إنريكي غاتو، مخرج سلسلة «Tad Stones»، وتأليف جوسيب غاتيل ومانويل بوركي.

ويشارك في أداء الأصوات كل من تريفور وايت، جوزيف بالديراما، أليكس كيلي، بيبا بينيت-وارنر، زاقي إسماعيل، ديفيد مينكين، لاريسا موراي، رامون تيكارام، راسموس هارديكر، إيرين أوستن، جوني فيوري، روبرتو دافيدي، مازون كازروني، فيليبا ألكسندر وكريسبين ريدمان.

ويعد «Tad and the Magic Lamp» الفيلم الرابع في سلسلة «Tad Stones»، التي تنتمي إلى أفلام الرسوم المتحركة الإسبانية، ويعرض حاليًا في دور العرض المصرية.