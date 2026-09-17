ما وراء الشاشات.. ندوة لقصر ثقافة مرسى مطروح عن أبعاد ومخاطر الفضاء الافتراضي

تستعد مكتبة قصر ثقافة مرسى مطروح لاحتضان ندوة توعوية وفكرية مرتقبة بعنوان «ما وراء الشاشات.. تحديات الواقع وسحر الافتراض»، يوم الأحد المقبل، يحلّ فيها الباحث والمتخصص في الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى عبد الله الروقي محاضراً رئيسياً، وسط حضور متوقع لنخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن التقني وشباب المحافظة.

ويأتي اختيار الروقي لتقديم هذه الندوة؛ استناداً إلى خبرته وبحوثه المستمرة في تحليل سلوكيات الفضاء السيبراني وظواهر منصات التواصل الحديثة؛ حيث من المقرر أن يتناول خلال محاور اللقاء كواليس البيئة الرقمية الخفية، مسلطاً الضوء على آليات صناعة «التريند» ودور الخوارزميات الذكية في توجيه الرأي العام وإعادة تشكيل الوعي الجمعي والأنماط السلوكية للمستخدمين.

كما يستعرض رؤى استراتيجية وعملية حول كيفية بناء "مناعة رقمية" لدى الأجيال الناشئة، وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي بين مواكبة التطور التكنولوجي وتفادي مخاطر الإدمان والعزلة، فضلاً عن طرق تأمين البيانات الشخصية من الاستغلال، وتوظيف الأدوات الافتراضية في إنتاج محتوى معرفي ذي أثر إيجابي.

ومن المنتظر أن تُختتم الفعالية بحلقة نقاشية مفتوحة يديرها الروقي للإجابة عن استفسارات الحضور وتفكيك التجارب اليومية للشباب داخل أروقة العالم الافتراضي.