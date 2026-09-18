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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس كوريا الجنوبية: ندرس الاضطلاع بدور أكبر في تأمين الملاحة بالمنطقة

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
رحمة سمير

قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إن بلاده لن تنشر أصولا عسكرية بالشرق الأوسط لتجنيب البلاد الانخراط في صراع، فيما قال رئيس كوريا الجنوبية إنه يدرس الاضطلاع بدور أكبر في تأمين الملاحة بالمنطقة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وتأتي تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاطر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل الطاقة عالميًا، حيث أكد لي على أن سول لن ترسل قوات أو أصولًا عسكرية إلى الشرق الأوسط إذا كان من شأن ذلك إدخال كوريا الجنوبية في الحرب، مشددًا على استمرار مبدأ عدم الانخراط في النزاعات الخارجية.

وترتبط المسألة مباشرة بأمن الطاقة الكوري؛ فقد أفادت رويترز بأن 61% من واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام و54% من واردات النافثا العام الماضي مرت عبر مضيق هرمز، وتأتي تصريحات لي أيضًا وسط ضغوط أمريكية على سول للمساهمة بصورة أكبر في جهود تأمين الملاحة في المضيق، بينما تحاول الحكومة الكورية الفصل بين حماية مصالحها التجارية وأمن مواطنيها وبين المشاركة العسكرية في الحرب.

رئيس كوريا الجنوبية كوريا عسكرية الشرق الأوسط الحرب

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