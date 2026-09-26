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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالأهلي يكشف تطورات تأهيل عمرو الجزار بعد جراحة الرباط الصليبي

عمرو الجزار
عمرو الجزار
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، آخر تطورات الحالة الصحية لعمرو الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعد عودته إلى القاهرة قادمًا من ألمانيا، عقب خضوعه لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي.

تأهيل عمرو الجزار بعد جراحة الصليبي 

وقال المصدر ، إن الجزار بدأ تنفيذ برنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وفق خطة زمنية محددة تهدف إلى استعادة اللاعب جاهزيته البدنية والفنية بشكل تدريجي.

وأوضح أن البرنامج يتضمن عدة مراحل، تبدأ بالعلاج الطبيعي والتدريبات البدنية والتأهيلية، مع إجراء تقييمات دورية لحالة اللاعب ومدى استجابته للبرنامج، قبل الانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا من التدريبات.

وشدد المصدر على أن الجهاز الطبي بالأهلي يتعامل بحذر مع حالة عمرو الجزار، في ظل طبيعة إصابة الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه لن يتم التعجل في عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية قبل التأكد من جاهزيته الكاملة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن عودة الجزار للمباريات ستكون مرتبطة بتطور حالته خلال مراحل التأهيل، والحصول على الضوء الأخضر الطبي، بما يضمن عودته للمشاركة دون مخاطرة.

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