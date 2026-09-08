قبل الدراسة.. طريقة عمل اللانشون الدجاج

يعد لانشون الدجاج المنزلي كأحد الخيارات السهلة التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة وتكلفة قليلة، ليكون مناسبًا للسندوتشات ووجبات اللانش بوكس، مع إمكانية التحكم في مكوناته وطريقة تحضيره.

لانشون الدجاج بأقل التكاليف



المكونات:

½ كيلو صدور أو أوراك دجاج مخلية

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت

½ كوب لبن

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

رشة بصل بودرة

رشة بابريكا

1 ملعقة صغيرة خل

اختياري: زيتون مقطع أو فلفل أسود حب لو عايزة شكل اللانشون الجاهز.

الطريقة:

اسلقي الدجاج جيدًا، ثم اتركيه يبرد.

ضعي الدجاج في الكبة مع البيض واللبن والزيت والخل واضربيهم حتى يصبح الخليط ناعمًا جدًا.

أضيفي النشا والدقيق والتوابل واضربي مرة أخرى حتى تحصلي على خليط متجانس.

لو هتضيفي زيتون، قلّبيه في الخليط في النهاية بدون ضرب.

صبي الخليط في قالب مدهون بقليل من الزيت، وغطيه جيدًا بورق فويل.

ضعي القالب في حمام مائي، وادخليه فرنًا ساخنًا على 180 درجة لمدة حوالي 45–60 دقيقة حسب حجم القالب.

اتركيه يبرد تمامًا، ثم ضعيه في الثلاجة عدة ساعات قبل التقطيع.