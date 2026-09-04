احذري وضعه يوميا في اللانش بوكس.. أضرار في ساندوتش اللانشون

مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تبحث الأمهات عن أفكار سريعة لسندوتشات اللانش بوكس، ويأتي اللانشون على رأس الخيارات السهلة التي يفضلها كثير من الأطفال، لكن الاعتماد عليه بشكل متكرر ليس الخيار الأفضل، خاصة مع وجود بدائل غذائية أكثر فائدة.

ويرجع ذلك إلى أن كثيرًا من منتجات اللحوم المصنعة قد تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة، كما أن بعض الأنواع تحتوي على مواد حافظة ومكونات مضافة، لذلك ينصح بتقليل تناولها ضمن النظام الغذائي اليومي.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن اللحوم المصنعة ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وذكرت أن الخطر يزداد مع زيادة الكمية المستهلكة.

لماذا يفضل عدم الاعتماد عليه يوميًا؟

1. كمية الملح: تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم بشكل متكرر قد يزيد إجمالي استهلاك الطفل للملح.

2. الدهون المشبعة: بعض أنواع اللانشون تحتوي على كميات ملحوظة من الدهون، والإفراط فيها لا يتناسب مع النظام الغذائي الصحي للطفل.

3. اللحوم المصنعة: اللانشون من الأطعمة المصنعة، لذلك يفضل أن يكون تناوله محدودًا وليس مصدر البروتين الأساسي للطفل.

4. ليس أفضل اختيار للانش بوكس: يمكن استبداله بمصادر بروتين أكثر قيمة مثل الفراخ المطهية منزليًا، البيض، التونة منخفضة الصوديوم أو الفول، حسب عمر الطفل وحالته الغذائية.

ماذا تضعين بدل اللانشون؟

يمكن تحضير سندوتشات مدرسية بسيطة من شرائح الفراخ المشوية، البيض المسلوق، الجبن قليل الملح، الفول أو التونة، مع إضافة الخضروات والفاكهة للحصول على وجبة أكثر توازنًا.

المهم: ليس المقصود أن تناول اللانشون مرة واحدة سيضر الطفل، وإنما الأفضل عدم جعله عادة يومية، وقراءة بطاقة المكونات والقيم الغذائية عند شرائه.