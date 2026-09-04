قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب
كوريا الجنوبية تستعد لإرسال قوات إلى مضيق هرمز
بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل
ترامب يعين آدم تيل وزيرا للجيش الأمريكي بالوكالة
دعاء النبي بعد صلاة العصر.. 3 كلمات رددها في ساعة الجمعة
طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"
اعتراف إسرائيلي بعد 18 عاما.. كيف اغتال الاحتلال مهندس النووي السوري؟
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالفيوم
رئيس رابطة الدوري الإسباني يشيد بحمزة عبد الكريم: لدينا آمال كبيرة ونتوقع منه الكثير
رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز
القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل في سوهاج.. وهذه عقوبتهم
فعل نهى عنه النبي يوم الجمعة.. على الرجال الحذر منه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل المدرسة.. 7 حيل تخلي طفلك ينام بدري من غير خناق

النوم
النوم
ريهام قدري

مع اقتراب الدراسة، يبدأ كثير من الأطفال في مواجهة مشكلة النوم المتأخر والاستيقاظ بصعوبة صباحا.

 والأفضل عدم الانتظار حتى أول يوم مدرسة، بل تعديل مواعيد النوم تدريجيا قبلها بفترة.

1. قدمي موعد النوم تدريجيا
بدلا من نقل موعد النوم ساعتين أو ثلاثا مرة واحدة، قدميه تدريجيا بنحو 15–30 دقيقة كل ليلة.

2. ثبتي موعد الاستيقاظ
حتى في الإجازة، حاولي أن يكون وقت الاستيقاظ قريبا من موعد المدرسة، لأن ثبات موعد الاستيقاظ يساعد الجسم على ضبط ساعته البيولوجية.

3. امنعي الشاشات قبل النوم
اجعلي آخر ساعة قبل النوم هادئة قدر الإمكان، وابتعدي عن الهاتف والتابلت والتلفزيون، لأن الضوء والنشاط المرتبط بالشاشات قد يجعلان النوم أصعب.

4. اعملي روتين ثابت قبل السرير
مثلا: حمام دافئ، ارتداء البيجاما، تنظيف الأسنان، قصة قصيرة ثم إطفاء الأنوار. تكرار نفس الخطوات يوميا يجعل الطفل يعرف أن وقت النوم اقترب.

5. انتبهي للقيلولة
القيلولة الطويلة أو المتأخرة قد تجعل الطفل غير مستعد للنوم ليلا، لذلك اضبطيها بما يتناسب مع عمره وموعد نومه.

6. اجعلي غرفة النوم مناسبة
يفضل أن تكون الغرفة هادئة ومظلمة ومريحة، مع درجة حرارة مناسبة، وأن يكون السرير مخصصا للنوم قدر الإمكان.

7. لا تحولي موعد النوم إلى معركة
لو رفض الطفل النوم، حافظي على هدوئك وثبات الروتين. كثرة التهديد أو التفاوض الطويل قد تجعل وقت النوم أكثر توترا.

النوم نوم الاطفال حيل للنوم مبكرا تنظيم النوم قبل المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

وزير التربية والتعليم

تسليم شهادات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2026.. الأسبوع المقبل

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

المحامي امين الدسوقي أحد الناجين في واقعة اسانسير محاكم المحلة

جواه واحدة ست وولادها | تفاصيل صادمة في حادث أسانسير مجمع محاكم المحلة .. خاص

صلاح

حد قال لأبوك .. صبري فواز يسخر من منتقدي اسم نجل محمد صلاح بمنشور صادم

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

من عرش مصر إلى صفحات التاريخ.. "كليوباترا.. سيرة ملكة" ضمن إصدارات القومي للترجمة

معرض نادي الترسانة للكتاب

انطلاق الدورة الأولى لمعرض الترسانة للكتاب بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر المصرية

محافظ المنيا يوقع البروتوكول

1500فرصة عمل واستثمارات 4 مليارات جنيه.. المنيا توقع بروتوكول تعاون لإقامة مشروع متعدد الاستخدامات على كورنيش النيل

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد