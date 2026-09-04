قبل المدرسة.. 7 حيل تخلي طفلك ينام بدري من غير خناق

مع اقتراب الدراسة، يبدأ كثير من الأطفال في مواجهة مشكلة النوم المتأخر والاستيقاظ بصعوبة صباحا.

والأفضل عدم الانتظار حتى أول يوم مدرسة، بل تعديل مواعيد النوم تدريجيا قبلها بفترة.

1. قدمي موعد النوم تدريجيا

بدلا من نقل موعد النوم ساعتين أو ثلاثا مرة واحدة، قدميه تدريجيا بنحو 15–30 دقيقة كل ليلة.

2. ثبتي موعد الاستيقاظ

حتى في الإجازة، حاولي أن يكون وقت الاستيقاظ قريبا من موعد المدرسة، لأن ثبات موعد الاستيقاظ يساعد الجسم على ضبط ساعته البيولوجية.

3. امنعي الشاشات قبل النوم

اجعلي آخر ساعة قبل النوم هادئة قدر الإمكان، وابتعدي عن الهاتف والتابلت والتلفزيون، لأن الضوء والنشاط المرتبط بالشاشات قد يجعلان النوم أصعب.

4. اعملي روتين ثابت قبل السرير

مثلا: حمام دافئ، ارتداء البيجاما، تنظيف الأسنان، قصة قصيرة ثم إطفاء الأنوار. تكرار نفس الخطوات يوميا يجعل الطفل يعرف أن وقت النوم اقترب.

5. انتبهي للقيلولة

القيلولة الطويلة أو المتأخرة قد تجعل الطفل غير مستعد للنوم ليلا، لذلك اضبطيها بما يتناسب مع عمره وموعد نومه.

6. اجعلي غرفة النوم مناسبة

يفضل أن تكون الغرفة هادئة ومظلمة ومريحة، مع درجة حرارة مناسبة، وأن يكون السرير مخصصا للنوم قدر الإمكان.

7. لا تحولي موعد النوم إلى معركة

لو رفض الطفل النوم، حافظي على هدوئك وثبات الروتين. كثرة التهديد أو التفاوض الطويل قد تجعل وقت النوم أكثر توترا.