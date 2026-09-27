ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض

تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثرها بكتل هوائية صحراوية، قبل أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مع استمرار التحسن الملحوظ في أجواء فصل الخريف.

ارتفاع مؤقت بسبب كتل هوائية صحراوية

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، بنحو درجتين إلى 3 درجات مئوية أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة لن يستمر طويلًا، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد انخفاضًا تدريجيًا اعتبارًا من غدٍ، على أن يزداد التراجع مع نهاية الأسبوع.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ليلًا

وأشارت إلى أن فصل الخريف يشهد بطبيعته تراجعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لافتة إلى أن الإحساس بالحرارة يظل قائمًا خلال فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس، خصوصًا في بداية الفصل.

وأضافت أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضًا في درجات الحرارة العظمى والصغرى، حيث سجلت القاهرة الكبرى نحو 30 درجة مئوية للعظمى، بينما تراوحت درجات الحرارة الصغرى ليلًا بين 20 و21 درجة مئوية.

أجواء حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا

ولفتت إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار على محافظات شمال البلاد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، موضحة أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض مع غياب أشعة الشمس.

وأكدت أن الأجواء تصبح أكثر اعتدالًا خلال ساعات الليل، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة، مع تقدم فصل الخريف واستمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، بما يسهم في بدء الشعور بنسمات وبرودة خفيفة ليلًا وتحسن الإحساس بالطقس.