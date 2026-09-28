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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جراحة دقيقة لمريضة.. نجاح استئصال الطحال بالمنظار بمستشفى إهناسيا ببني سويف

مستشفي اهناسيا التخصصي
مستشفي اهناسيا التخصصي

نجح فريق طبي بقسم الجراحة بمستشفى إهناسيا التخصصي في إجراء عملية استئصال الطحال بالمنظار لمريضة تبلغ من العمر 59 عامًا، كانت تعاني من آلام بالجانب الأيسر من البطن على مدار 3 أشهر، وأظهرت الفحوصات الطبية وجود اشتباه في وجود ورم بالطحال، ما استدعى اتخاذ القرار الطبي بإجراء استئصال الطحال باستخدام المنظار.

وأُجريت العملية بنجاح تحت إشراف د. محمد يوسف عبد الخالق، مدير عام المستشفى، وخرجت المريضة من المستشفى عقب تحسن حالتها واستقرارها، مع استمرار المتابعة الطبية اللازمة.

وضم فريق الجراحة د. مصطفى الجبالي، استشاري الجراحة ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى، ود. محمود عيد، طبيب مقيم الجراحة، فيما ضم فريق التخدير د. آلاء الكردي، أخصائي التخدير ورئيس قسم العمليات بالمستشفى، ود. شيماء صلاح، أخصائي تخدير، ود. حسام عثمان، طبيب مقيم تخدير.

وشارك في إجراء العملية من فريق التمريض حنان صبحي، تمريض قسم العمليات، وحسن أبو العلا، تمريض قسم الجراحة، إلى جانب حمدي حسين، فني C-ARM.

وأكد مدير عام المستشفى أن إجراء العملية يمثل إضافة جديدة للخدمات الجراحية التي يقدمها المستشفى، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير التدخلات الجراحية الحديثة للمرضى، وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات التي تستدعي مثل هذه التدخلات إلى مستشفيات أخرى، موجهًا الشكر لجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريضي والفني المشاركين في إجراء العملية.

بني سويف اهناسيا مستشفي اهناسيا

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