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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضبط 23 مخالفة بأسيوط.. حملات رقابية من القيادات التنفيذية بالمحافظات لضبط المخالفات والأسواق

حولات تفتيشية
حولات تفتيشية
المحافظات

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية وحماية حقوق المستهلكين، والتصدي بكل حسم للمخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات في إطار التصدي بكل حسم للمخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات في المحافظات.

ضبط 23 مخالفة وإغلاق أنشطة غير مرخصة

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة وليد جمال رئيس المركز، نفذت حملة مسائية مكبرة ومفاجئة استهدفت عددًا من المطاعم والكافيهات والسوبر ماركت والمحلات التجارية بمدينة ديروط، بمشاركة إدارة تموين ديروط وإدارة الإشغالات والتراخيص وهيئة سلامة الغذاء، وأسفرت عن تحرير 23 محضرًا لمخالفات متنوعة، إلى جانب التعامل مع الأنشطة غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والجهات الرقابية المعنية، وتكثيف الحملات المفاجئة خلال الفترات المسائية وعلى مدار اليوم، مع استمرار المرور على المنشآت التجارية ومنافذ بيع وتداول الأغذية، لضمان الالتزام بالاشتراطات وحماية المواطنين من أي ممارسات مخالفة.

المنيا

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومحال بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ومنتجاتها خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 1581.8 كجم من اللحوم والدواجن ومنتجاتها، وتحرير 10 محاضر للمخالفات.

وتنوعت المضبوطات بين 71 كجم لحوم بلدية، و5.5 كجم كبدة مجمدة، و37 كجم مصنعات، و164 كجم لحوم مجمدة، و1292 كجم دواجن، و12.3 كجم رؤوس وأحشاء.

وأفادت المديرية بأن المضبوطات شملت 101.5 كجم من المنتجات الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 7 محاضر، مقابل 1490.3 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر بشأنها، بينما لم يتم سحب أي عينات خلال الفترة المشار إليها.

بورسعيد 

تمكنت حملة رقابية مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من ضبط كميات من المأكولات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد؛ وبناءً على تعليمات الأستاذ محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر، وكيل المديرية.

و أسفرت الحملة عن ضبط هياكل وأحشاء ورؤوس دواجن معروضة للبيع داخل ٢٤ كيسًا أبيض شفافًا بإجمالي وزن بلغ نحو ٩٠ كجم.

و كشف التقرير الفني للجنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء المرافقة للحملة عن وجود تغير واضح في اللون والرائحة، مما يؤكد حدوث تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. حملة رقابية حاسمة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق

حيث  تبين عدم تدوين أي بيانات على الأكياس تفيد بمصدر السلعة أو تاريخ الإنتاج والانتهاء.

المخالفات القانونية: تشكل الواقعة مخالفة لأحكام القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس، والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦، والقرار الوزاري رقم ١٠٧ لسنة ١٩٩٤.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على جميع المضبوطات وفقًا للإجراءات المقررة.

حملات رقابية ضبط المخالفات المحافظات المنيا بورسعيد

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