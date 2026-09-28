محافظة الجيزة تحتفل باليوم العالمي للسياحة بفعاليات توعوية وترحيبية بالسائحين

نظمت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة عددًا من الفعاليات والأنشطة التوعوية والترحيبية، احتفالًا باليوم العالمي للسياحة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وبهدف تعزيز الوعي السياحي والأثري، والتعريف بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة.

وشملت الفعاليات تنظيم ندوة بمكتبة مصر العامة للتعريف بمفهوم السياحة وأنماطها المختلفة، وأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بمشاركة عدد من الطالبات والطلاب.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم ندوة تثقيفية للتعريف بالآثار والحضارة المصرية، بحضور الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، والدكتورة منى درويش من صندوق دعم السياحة، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية للأطفال، من بينها ورشة لكتابة الأسماء باللغة الهيروغليفية، بما يسهم في تنمية معارفهم وتعزيز الوعي الأثري والسياحي لديهم.

وفي أجواء احتفالية شهدت المنطقة الأثرية بالأهرامات استقبال السائحين العرب والأجانب والزائرين بالورود والهدايا التذكارية والبروشورات التعريفية باللغات المختلفة احتفالًا باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق ٢٧ سبتمبر من كل عام، إلى جانب تنظيم عرض للتنورة وسط أجواء تراثية مميزة أدخلت البهجة والسرور على السائحين والزائرين.

وفي إطار الاحتفال بهذه المناسبة تم التنسيق مع مطار سفنكس الدولي لاستقبال السائحين القادمين إلى مصر بالورود والهدايا التذكارية والكتيبات والنشرات السياحية، في أجواء تعكس حفاوة الاستقبال والضيافة المصرية الأصيلة.

وقد أعرب عدد من السائحين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، وتقديرهم لهذه اللفتة التي تعكس روح الترحيب والضيافة التي تتميز بها مصر.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم وتنشيط الحركة السياحية، ونشر الوعي السياحي والأثري والترويج للمقومات السياحية والأثرية التي تزخر بها المحافظة وذلك بمتابعة الدكتور محمد نبيل مدير إدارة السياحة بالمحافظة.