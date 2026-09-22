إسبانيا تعزز استثماراتها في قطاع الإنتاج السمعي والبصري عبر صندوقها السيادي

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعتزم مواصلة دعم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الإنتاج السمعي والبصري، من خلال صندوقها السيادي، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي لصناعة السينما والتلفزيون والمحتوى الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار العمل بمبادرة Audiovisual Hub التي أطلقتها إسبانيا بهدف جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللازمة لنمو القطاع، إلى جانب دعم شركات الإنتاج المحلية وتشجيع التعاون الدولي.
وأكدت الحكومة الإسبانية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - التزامها بتمديد الاستثمارات المرتبطة بالمبادرة عبر الصندوق السيادي الإسباني، بما يتيح استمرار التمويل الموجه إلى المشروعات والشركات العاملة في المجالات السمعية والبصرية، في وقت يشهد فيه القطاع توسعًا متزايدًا في الإنتاج الدولي وتصوير الأعمال الأجنبية داخل البلاد.
ويستهدف البرنامج كذلك تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الإسبانية، من خلال دعم الشركات في مراحل مختلفة من دورة الإنتاج، وتوفير فرص أمام الاستثمارات الخاصة للمشاركة في تطوير مشروعات جديدة.
وتنظر الحكومة الإسبانية إلى قطاع الإنتاج السمعي والبصري باعتباره أحد المجالات القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل وتنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة به، من بينها السياحة والخدمات والتكنولوجيا.
ويأتي تمديد الاستثمار عبر الصندوق السيادي ليؤكد استمرار الرهان الحكومي على صناعة المحتوى، في إطار سياسة أوسع لتعزيز حضور إسبانيا على خريطة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الدولي.