أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الوعي حائط صد يحمي الدولة.. والرئيس السيسي يفتح مساحة للحوار.. «متحدث الوزراء» يوضح أهمية منتدى مصر 2026 ودوره في طرح الرؤي حول قضايا ومستقبل الدولة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: الوعي حائط صد يحمي الدولة.. والرئيس السيسي يفتح مساحة للحوار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر بلد الرأي العام فيها له وزنه، مشيرا إلى أن الشعب المصري يحب أن يتم مناقشة قضاياه، وهو ما يقوم به الرئيس السيسي في فتح مساحة هامة للحوار.

«متحدث الوزراء» يوضح أهمية منتدى مصر 2026 ودوره في طرح الرؤي حول قضايا ومستقبل الدولة

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "منتدى مصر 2026"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بدء الجلسات التحضيرية للمنتدى، وتدشين حوار مجتمعي شامل تمهيداً لانعقاد فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 24 من الشهر الجاري.

مديحة حمدي: شاركت في مراسم غسل سميحة أيوب وقلتلها أنا عارفة إنك سامعاني

كشفت الفنانة مديحة حمدي عن تفاصيل مؤثرة من علاقتها بالفنانة الراحلة سميحة أيوب، مستعيدة عددًا من المواقف التي جمعتهما، خاصة الساعات الأخيرة من حياة الفنانة الراحلة.

سيف أبو النجا: أبناء جمال عبدالناصر كانوا يتعاملون مع المدرسين والزملاء دون امتيازات

كشف الفنان سيف أبو النجا جانبًا من ذكرياته خلال مرحلة الطفولة والدراسة، متحدثًا عن زمالته لأبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مدرسة القومية، ومؤكدًا أن طريقة تربيتهم كانت نموذجًا للتواضع والمساواة مع زملائهم، بعيدًا عن مظاهر التمييز المرتبطة بمكانة والدهم.

المتحدث باسم وزارة العمل يوضح أسباب انخفاض معدلات البطالة إلى 5.8%

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن انخفاض معدلات البطالة إلى 5.8% مؤشر رائع بالنسبة لسوق العمل التي تؤكد التعافي المستمر لسوق العمل المصرية رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى تعافٍ من حيث الاستثمار وتعافٍ من حيث الاستمرار في تأهيل الشباب لسوق العمل.

هيخدم المجتمع والبشرية.. عضو تشريعية النواب سابق يعلق على التبرع بالأعضاء

أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سابقًا، أن مقترح التبرع بالأعضاء من قبل المحكوم عليهم يحتاج إلى تعديل تشريعي، ويتطلب تعديلًا في قانون العقوبات، لأن المحكوم عليه بالإعدام يكون شخصًا ناقص الأهلية، وأن أي شخص ينفذ عقوبة سالبة للحرية يكون ناقص الأهلية، ولذلك لا يمكن أن نعتمد على توصية منه بالتبرع بالأعضاء.

وكيل «اقتصادية النواب»: لجنة متخصصة لمواجهة التلاعب بالأسعار ومتابعة حركة الأسواق

كشف أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تحركات جديدة للجنة خلال دور الانعقاد الحالي، تركز على عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الدين العام، وضبط الأسواق، ومواجهة الممارسات التي تؤثر على أسعار السلع.





عراقجي: وقف التحركات الأمريكية السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وقف التحركات الأمريكية يمثل السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في مضيق هرمز والمنطقة، مشددًا على تمسك بلاده بالدفاع عن مصالحها.

بوتين: العالم يتجه نحو التعددية القطبية.. وضرورة التوافق على مبادئ النظام العالمي الجديد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يشهد تحولات وتغييرات واسعة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن عواقب هذه التحولات لا يمكن التنبؤ بها بشكل كامل، في ظل ما يشهده النظام الدولي من تغيرات متسارعة.

روبرت باتيلو: تداعيات التصعيد قد تمتد إلى هرمز وباب المندب.. وترامب أمام حسابات الحرب الشاملة

قال روبرت باتيلو، المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران تتطلب النظر بالتوازي إلى التطورات الميدانية، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز بدأت تشهد تحسنًا تدريجيًا، مع مرور كميات أكبر من النفط، رغم استمرار المخاطر التي تهدد حركة السفن.



