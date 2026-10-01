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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مديحة حمدي: شاركت في مراسم غسل سميحة أيوب وقلتلها أنا عارفة إنك سامعاني

مديحة حمدي وسميحية أيوب
مديحة حمدي وسميحية أيوب
محمود محسن

كشفت الفنانة مديحة حمدي عن تفاصيل مؤثرة من علاقتها بالفنانة الراحلة سميحة أيوب، مستعيدة عددًا من المواقف التي جمعتهما، خاصة الساعات الأخيرة من حياة الفنانة الراحلة.

وقالت مديحة حمدي، خلال تصريحات لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أنها شاركت في مراسم غسل سميحة أيوب، مؤكدة أن الموقف كان بالغ الصعوبة عليها، وأنها لم تتمكن من الابتعاد عنها في تلك اللحظات.

وقالت إنها ظلت تتحدث إليها وتخاطبها وكأنها تسمعها، في محاولة منها للتعبير عن مشاعرها تجاه صديقتها الراحلة، مؤكدة أن الفراق كان مؤلمًا للغاية.

كما روت مديحة حمدي كيف اعتادت، بعد انتهاء عملها، أن تزور سميحة أيوب وتجلس معها لساعات للحديث، موضحة أن الأمر تحول إلى عادة بالنسبة لها، حتى إنها أحيانًا تتذكر أن تذهب إليها ثم تدرك أن صديقتها لم تعد موجودة.

وأشادت مديحة حمدي بالجانب الإنساني والشخصي في حياة سميحة أيوب، مشيرة إلى أنها كانت تهتم بمنزلها ومظهرها بنفسها، وتتمتع بمهارات متعددة، كما كانت تحرص على مساعدة من حولها كلما استطاعت.

واستعادت إحدى جلساتهما الطويلة، موضحة أنهما بدأتا الحديث في السابعة مساءً، قبل أن تكتشفا أن الوقت وصل إلى الثالثة فجرًا، بعدما أخذتها سميحة أيوب في رحلة إلى تفاصيل من سيرتها وحياتها.

لم تكن ممن يميلون إلى الغيبة

وأكدت أن الراحلة كانت، من وجهة نظرها، شخصية محبة للخير، لا تتأخر عن مساعدة الآخرين، كما أنها لم تكن ممن يميلون إلى الغيبة أو الحديث عن الناس بسوء.

مديحة حمدي سميحة أيوب مراسم غسل الفراق منزل

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