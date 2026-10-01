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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحدث باسم وزارة العمل يوضح أسباب انخفاض معدلات البطالة إلى 5.8%

وزارة العمل
وزارة العمل
محمود زيدان

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن انخفاض معدلات البطالة إلى 5.8% مؤشر رائع بالنسبة لسوق العمل التي تؤكد التعافي المستمر لسوق العمل المصرية رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى تعافٍ من حيث الاستثمار وتعافٍ من حيث الاستمرار في تأهيل الشباب لسوق العمل.

وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عبد الباقي، ببرنامج «اليوم» على شاشة «Dmc»، إن انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026 هو نتيجة مجموعة من العوامل المتكاملة وليس عاملًا واحدًا فقط، في مقدمتها طبعًا التوسع في المشروعات والاستثمارات، زيادة الطلب على العمالة في عدد من القطاعات، إلى جانب طبعًا جهود الدولة في دعم التشغيل وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن وزارة العمل لديها دور مباشر من خلال التوسع في التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص العمل وربط احتياجات ربط ذلك باحتياجات أصحاب الأعمال، فضلاً عن دعم فرص العمل في الداخل والخارج وحماية العمالة وتنظيم سوق العمل.

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