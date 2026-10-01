الأرصاد تكشف موعد تراجع الأجواء الحارة.. وأمطار على هذه المناطق

مع التقدم في فصل الخريف، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، لتتراجع حدة الأجواء الحارة وتصبح أكثر اعتدالًا، بالتزامن مع فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع تقدم الخريف

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا بشكل يومي مع التقدم في فصل الخريف، لتبدأ حدة الأجواء الحارة في التراجع بشكل ملحوظ، وتصبح درجات الحرارة أكثر اعتدالًا مع الاقتراب من فصل الشتاء.

طقس معتدل صباحًا وحار نهارًا على بعض المناطق

وأضافت غانم أن الأجواء تكون معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع نهارًا على بعض المناطق، لتكون مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وحارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت أن الأجواء تعود إلى الاعتدال خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار التراجع التدريجي في تأثير الموجات الحارة.

السحب تحجب أشعة الشمس وتخفف الإحساس بالحرارة

وأشارت المتنبئ الجوي إلى أن مناطق متفرقة من البلاد ستشهد تكاثرًا للسحب العالية والمتوسطة، التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، ما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات من اليوم، بالتزامن مع تحسن نسبي في الأجواء مقارنة بالأيام الماضية.

فرص لسقوط أمطار على السواحل وشمال الوجه البحري

وعن فرص سقوط الأمطار، توقعت منار غانم هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

الأرصاد تنصح بملابس مناسبة خلال الليل والصباح الباكر

ونصحت منار غانم المواطنين بضرورة اختيار الملابس المناسبة عند الخروج خلال فترات الليل أو الصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، موضحة أن الإحساس ببعض البرودة الخفيفة سيكون ملحوظًا خلال هذه الأوقات.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار التحسن التدريجي في الأجواء مع تقدم فصل الخريف، من خلال تراجع درجات الحرارة وانخفاض حدة الموجات الحارة، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة على عدد من المناطق، ما يستدعي متابعة التحديثات الجوية واختيار الملابس المناسبة لاختلاف درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.