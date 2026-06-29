قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحق بيع .. أسعار الذهب في مصر اليوم
وزير الصحة يعتمد مقترح تشكيل مجلس إدارة جديد لـ فاكسيرا
قرار بشأن وفاء مكي في قضية سب وقذف صحفية
حي الهرم يستجيب لشكاوى المواطنين ويرفع تراكمات القمامة بشارع بدوي سقارة | صور
تحرك برلماني عاجل لمواجهة فوضى البودكاست ومطالبات بإطار تشريعي لتنظيم الأوضاع
بعد موافقة البرلمان .. هل يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش؟
لقطة حصدت ملايين المشاهدات .. قصة التوأم الفاتن في كأس العالم 2026
ماريسكا مدربًا لـ مانشستر سيتي خلفا لـ جوارديولا
بعد موافقة البرلمان.. التفاصيل الكاملة لزيادة مرتبات موظفي الحكومة والقطاع العام
رئيس النواب لمحمد عبد العليم داوود: الولاء للوطن لا يُشترى بالفلوس يا سيادة النائب
لابيد يرفض الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو.. وغولان: التحالف معه موعد مع محتال
مفتي الجمهورية يعزي السعودية وشعبها في ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حمو النيل في الصيف .. طرق فعالة للتخلص من الطفح الجلدي والوقاية منه

حمو النيل
حمو النيل
ريهام قدري

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة خلال فصل الصيف، يعاني كثير من الأشخاص، خاصة الأطفال، من الإصابة بحمو النيل، وهو طفح جلدي يظهر نتيجة انسداد قنوات التعرق، ما يؤدي إلى احتباس العرق تحت الجلد وظهور حبوب صغيرة مصحوبة بالحكة والشعور بالوخز.

ما هو حمو النيل؟

حمو النيل هو أحد أكثر المشكلات الجلدية شيوعا في الأجواء الحارة، ويظهر غالبا في مناطق الرقبة والصدر والظهر وتحت الإبطين، وقد يصيب أيضا الوجه لدى الأطفال والرضع.

كيف يمكن علاج حمو النيل؟

يعتمد العلاج في أغلب الحالات على تبريد الجلد وتقليل التعرق، وذلك من خلال:

- البقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة.

- ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة تساعد على تهوية الجلد.

- الاستحمام بالماء الفاتر لتبريد الجسم والتخلص من العرق.

- تجفيف الجلد برفق بعد الاستحمام دون فرك.

- استخدام غسول أو كريمات مهدئة مثل مستحضرات الكالامين لتخفيف الحكة بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

- الحرص على شرب كميات كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة.

أشياء يجب تجنبها

ينصح الأطباء بعدم ارتداء الملابس الضيقة أو المصنوعة من الأقمشة الصناعية، كما يجب تجنب استخدام الكريمات الدهنية التي قد تزيد من انسداد المسام، مع عدم حك الجلد حتى لا يتعرض للالتهاب.

إذا استمر الطفح الجلدي عدة أيام دون تحسن، أو صاحبه ارتفاع في درجة الحرارة، أو خروج صديد، أو زيادة شدة الألم والاحمرار، فيجب مراجعة الطبيب، فقد تكون هناك عدوى جلدية تحتاج إلى علاج طبي.

كيف تحمي نفسك من حمو النيل؟

للوقاية، ينصح بتجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة، والمحافظة على برودة الجسم، والاستحمام بعد التعرق، وارتداء الملابس القطنية، والاهتمام بتهوية المنزل، خاصة في الأيام شديدة الحرارة.

حمو النيل حساسية حمو نيل علاج حمو النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو

المتوفي

مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات تريلا بالإسماعيلية

حملة للتبرع بالدم ببني سويف

الشباب والرياضة ببني سويف تشارك في الحملة القومية للتبرع باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

بالصور

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

صناع الـ Fan Zone يكشفون كواليس التجربة في صاحبة السعادة

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

بعد ما حدث لطارق التلمساني.. متى يكون تشوش الرؤية إنذارًا خطيرًا؟

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد