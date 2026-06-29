حمو النيل في الصيف .. طرق فعالة للتخلص من الطفح الجلدي والوقاية منه

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة خلال فصل الصيف، يعاني كثير من الأشخاص، خاصة الأطفال، من الإصابة بحمو النيل، وهو طفح جلدي يظهر نتيجة انسداد قنوات التعرق، ما يؤدي إلى احتباس العرق تحت الجلد وظهور حبوب صغيرة مصحوبة بالحكة والشعور بالوخز.

ما هو حمو النيل؟

حمو النيل هو أحد أكثر المشكلات الجلدية شيوعا في الأجواء الحارة، ويظهر غالبا في مناطق الرقبة والصدر والظهر وتحت الإبطين، وقد يصيب أيضا الوجه لدى الأطفال والرضع.

كيف يمكن علاج حمو النيل؟

يعتمد العلاج في أغلب الحالات على تبريد الجلد وتقليل التعرق، وذلك من خلال:

- البقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة.

- ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة تساعد على تهوية الجلد.

- الاستحمام بالماء الفاتر لتبريد الجسم والتخلص من العرق.

- تجفيف الجلد برفق بعد الاستحمام دون فرك.

- استخدام غسول أو كريمات مهدئة مثل مستحضرات الكالامين لتخفيف الحكة بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

- الحرص على شرب كميات كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة.

أشياء يجب تجنبها

ينصح الأطباء بعدم ارتداء الملابس الضيقة أو المصنوعة من الأقمشة الصناعية، كما يجب تجنب استخدام الكريمات الدهنية التي قد تزيد من انسداد المسام، مع عدم حك الجلد حتى لا يتعرض للالتهاب.

إذا استمر الطفح الجلدي عدة أيام دون تحسن، أو صاحبه ارتفاع في درجة الحرارة، أو خروج صديد، أو زيادة شدة الألم والاحمرار، فيجب مراجعة الطبيب، فقد تكون هناك عدوى جلدية تحتاج إلى علاج طبي.

كيف تحمي نفسك من حمو النيل؟

للوقاية، ينصح بتجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة، والمحافظة على برودة الجسم، والاستحمام بعد التعرق، وارتداء الملابس القطنية، والاهتمام بتهوية المنزل، خاصة في الأيام شديدة الحرارة.