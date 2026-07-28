سعر سبيكة 5 جرام عيار 24.. أسعار السبائك الذهب الآن

مع انخفاض سعر الذهب مؤخراً، يهتم المواطنون بمعرفة سعر عيار 21 وسعر عيار 24 بشكل لحظي، وكذلك أسعار السبائك الذهب التي تبدأ من 1 جرام وحتى الأوزان الثقيلة التي تصل أسعارها إلى ملايين الجنيهات.

وقد يرغب البعض في استثمار مبلغ مالي في الذهب ويكون الخيار الأنسب هو شراء سبيكة ذهب وخاصة سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام وكذلك سبيكة 20 جرام ، وهي السبائك الأكثر طلباً وتداولاً للاستثمار.

سعر سبيكه 1 جرام



بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء، وزن جرام واحد في الصاغة المصرية عند مستوى 7010 جنيهات شامل المصنعية.

سعر سبيكة 2.5 جرام



تداول سعر سبيكة الذهب BTC وزن 2.5 جرام في الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء عند 17 ألفا و339 جنيهًا.

سعر سبيكة 5 جرام



سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات بالمصنعية في الصاغة الآن 34 ألفًا و553 جنيهًا.

سعر سبيكة 10 جرام



وصل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات بالمصنعية في السوق المحلي صباح اليوم عند 69 ألفًا و76 جنيهًا.

سعر سبيكة 20 جرام



سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جرامًا اليوم الثلاثاء في الصاغة الآن 138 ألفًا و112 جنيهًا شامل المصنعية.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جرام



تداول سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جرامًا بالمصنعية في الصاغة المصرية عند 345 ألفا و131 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام



بلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 100 جرام شامل المصنعية في مصر نحو 690 ألفًا و63 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

- سعر الذهب عيار 24: 6710 جنيهات للبيع و6650 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب عيار 21: 5870 جنيهًا للبيع و5820 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب عيار 18: 5030 جنيهًا للبيع و4990 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب عيار 14: 3915 جنيهًا للبيع و3880 جنيهًا للشراء.

- سعر الجنيه الذهب: 46960 جنيهًا للبيع و46560 جنيهًا للشراء.

- سعر أوقية الذهب بالجنيه: 208660 جنيهًا للبيع و206885 جنيهًا للشراء.

- سعر أوقية الذهب عالميًا: 4020.1 دولار.

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء / ، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته في شهر، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وما قد يصدر عن رئيسه كيفن وارش من إشارات حول توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4049.12 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بالنسبة نفسها إلى 4049.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب محدودة خلال الجلستين السابقتين.

جاء التراجع في ظل استقرار مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في شهر، الأمر الذي يزيد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند ختام اجتماعه المقرر غداً / الأربعاء / ، إلا أن المستثمرين عززوا رهاناتهم على احتمال استئناف تشديد السياسة النقدية في وقت لاحق من العام الجاري، مع تزايد التوقعات بشأن إمكانية رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

كما يترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، من بينها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، سعياً للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية.

وأشار محللون إلى أن أسعار الذهب لا تزال تتحرك داخل نطاق سعري واسع في ظل غياب محفزات قوية، بانتظار نتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي والبيانات الاقتصادية المرتقبة.