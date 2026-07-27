سعر سبيكة 10 جرامات.. أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر

يهتم المواطنون بمعرفة اسعار الذهب اليوم في مصر بشكل لحظي، وكذلك أسعار السبائك الذهب التي تبدأ من 1 جرام وحتى الأوزان الثقيلة التي تصل أسعارها إلى ملايين الجنيهات.

وقد يرغب البعض في استثمار مبلغ مالي في الذهب ويكون الخيار الأنسب هو شراء سبيكة ذهب وخاصة سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام وكذلك سبيكة 20 جرام ، وهي السبائك الأكثر طلباً وتداولاً للاستثمار.

سعر سبيكة ذهب جرام عيار 24

سجل سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الاثنين 27-7-2026، وزن جرام واحد بالمصنعية في الصاغة 7027 جنيها.

سعر سبيكة 2.5 جرام

وبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم BTC وزن 2.5 جرام في الصاغة 17 ألفا و380 جنيها.

سعر سبيكة 5 جرام عيار 24

وسجل سعر سبيكة 5 جرام BTC بالمصنعية في الصاغة الآن 34 ألفا و835 جنيها.

سعر سبيكة 10 جرام عيار 24

وسجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات بالمصنعية في الصاغة الآن 69 ألفا و240 جنيها.

سعر سبيكة 20 جرام

ومن بين أنواع السبائك سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما، وتسجل في الصاغة الآن 138 ألفا و440 جنيها.

سعر سبيكة 50 جرام

وصل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما اليوم الاثنين 27-7-2026 في الصاغة إلى 345 ألفا و950 جنيها.

سعر سبيكة 100 جرام

فيما بلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 100 جرام بالمصنعية 691 ألفا و700 جنيه.





اسعار الذهب اليوم الاثنين

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6789 جنيهًا.

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 5940 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5092 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3960 جنيهًا.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 211162 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47523 جنيهًا.

فرصة لشراء الذهب الآن

ويرى بعض المتعاملين في سوق الذهب أن الفترة الحالية قد تمثل فرصة للراغبين في الاستثمار، قبل أي زيادات محتملة في الأسعار، بينما يؤكد الخبراء أن قرار الشراء يجب أن يعتمد على متابعة حركة السوق والعوامل المؤثرة فيها.

اسباب تراجع الذهب

وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الفترة الحالية لا تشهد تراجعًا في أسعار الذهب، موضحًا أن ذلك يرجع إلى حالة التوترات التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن المناوشات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران تتسبب في حالة من عدم الاستقرار، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وينعكس بالطبع على تحركات الأسعار في السوق المحلية، أن فترات عدم الاستقرار تدفع الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة المدخرات.

ولفت إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها الحالية، ناصحًا المواطنين بشراء الذهب عند توافر القدرة المالية.

من يمتلك الذهب سيحقق أرباحًا

وأشار إلى أن من يمتلك الذهب سيحقق أرباحًا، موضحًا أن من اشترى خلال الأشهر الماضية يلاحظ ارتفاع الأسعار حاليًا، متوقعًا استمرار وجود تحركات في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الفرصة الحالية مناسبة للشراء لمن يرغب في الاستثمار، كما نصح من يمتلك الذهب بعدم التسرع في بيعه خلال الفترة الحالية.

وتابع سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الذهب سلعة عالمية ويعد ملاذًا آمنًا للمدخرات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يستثمرون فيه من خلال الشراء عند انخفاض الأسعار والبيع عند ارتفاعها.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة"، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل حاليًا 6846 جنيهًا، بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5990 جنيهًا، وعيار 18 يسجل 5134 جنيهًا للجرام، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47920 جنيهًا.

سعر الأوقية



ولفت إلى أن سعر الأوقية العالمية، التي يحدد على أساسها سعر الذهب في مصر والعالم، سجل حاليًا 4075 دولارًا، موضحًا أن أي ارتفاع في سعر الأوقية عالميًا ينعكس على أسعار الذهب في السوق المحلية.

لو معاك فلوس اشتري ذهب

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بشراء الذهب في حال توافر فائض من الأموال، مؤكدًا أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة المدخرات، ولا يسبب خسائر على المدى الطويل، إلا أن الاستثمار فيه يحتاج إلى الصبر ومرور الوقت لتحقيق عائد.

الوقت مناسب لشراء الذهب

كما قال المهندس هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن من كان ينوي شراء الذهب أو الاستثمار فيه، فلا ينبغي عليه أن ينتظر هدوء الأسعار على المدى القصير، حتى وإن ارتفعت أسعار الذهب 3%، لأن عينه كمستثمر او كمدخر تكون على المدى الطويل وليس على التحركات اليومية للأسعار.

وأضاف هانى ميلاد خلال مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز: أن من تتوافر لديه سيولة نقدية في الوقت الحالي يمكنه الحفاظ على قوتها الشرائية من خلال شراء الذهب، موضحًا أن أي تراجع في الأسعار يمثل فرصة جيدة للشراء، وأن النتيجة الحقيقية ستكون أفضل بعد عام أو على مدى زمني أطول.