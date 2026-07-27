الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، في وقت يقيم فيه المستثمرون تأثير التهدئة المؤقتة في التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر هذا الأسبوع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 4094.50 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.6% إلى 4096.60 دولار للأوقية، بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تقارب 1% خلال الأسبوع الماضي، وسط تداولات اتسمت بالتذبذب.

وجاءت مكاسب الذهب بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، الأمر الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى، كما استفاد من انخفاض أسعار النفط الخام عقب توقف الولايات المتحدة وإيران عن تبادل الضربات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن وقف حملة القصف على أهداف إيرانية في وقت متأخر من مساء الجمعة، لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية، فيما امتنعت إيران عن تنفيذ هجمات انتقامية ضد الدول المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

وفي المقابل، هبطت أسعار النفط بأكثر من 5% في التعاملات المبكرة اليوم، متراجعة عن جزء من مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر بعد غد الأربعاء، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تركيز الأسواق على تصريحات رئيس المجلس كيفن وارش، لاستقاء مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة مستقبلا، وتقييم البنك المركزي لمخاطر التضخم وآفاق الاقتصاد الأمريكي.

كما يترقب المتعاملون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها مؤشرات التضخم وسوق العمل، لاستشراف مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة بنسبة 2% إلى 59.37 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 1.6% ليسجل 1618.83 دولار للأوقية.