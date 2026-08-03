تقرير : 76.9% نسبة التسوق الإلكتروني في السعودية .. والنساء في الصدارة

أكدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية اتساع اعتماد المستهلكين في المملكة على القنوات الرقمية، إذ بلغت نسبة شراء المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت 76.9%، بواقع 85.6% لدى الإناث و70.2% لدى الذكور.

وبيّن تقرير "إنترنت السعودية" في نسخته الخامسة الصادر عن الهيئة، وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين، أن المتاجر المحلية استحوذت على النصيب الأكبر من عمليات الشراء بنسبة 95.3%، مقابل 55.4% لمواقع التسوق الدولية، وجاءت الملابس والأحذية في مقدمة السلع المشتراة عبر الإنترنت بنسبة 87.7%، تلتها مستحضرات التجميل بنسبة 46.2%، فالمواد الغذائية بنسبة 41.8%، ثم الكمبيوتر والهواتف الذكية بنسبة 36.9%، وخدمات السفر بنسبة 36.5%، فيما أظهرت على المستوى الجغرافي، تصدّر المنطقة الشرقية التسوّق عبر الإنترنت بنسبة 85.2%.

وفي مؤشرات الخدمات الرقمية، أوضح التقرير أن نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية بلغت 96%، بواقع 96.2% لدى الذكور و95.6% لدى الإناث، وعلى المستوى المناطقي، تصدّرت منطقتا تبوك والقصيم استخدام هذه الخدمات بنسبة 98.6% لكلٍّ منهما، فيما جاءت منطقة الباحة في المرتبة الأدنى بنسبة 92.4%.

أما الخدمات الإلكترونية البنكية، فقد بلغت نسبة استخدامها 85.9%، بواقع 86.2% لدى الإناث و85.7% لدى الذكور, وتصدّرت المنطقة الشرقية استخدام هذه الخدمات بنسبة 89.6%، في حين سجّلت منطقة نجران المرتبة الأدنى بنسبة 78.1%.

وتأتي هذه المؤشرات في ظل نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، إذ بلغ حجم سوق الاتصالات والتقنية 199 مليار ريال بنهاية عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8% خلال آخر خمس سنوات، ليرسّخ مكانته الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.