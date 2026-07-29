غير السمك.. 5 أنواع من الفاكهة تحتوي على أوميجا 3

يريد معظم الناس أحماض أوميغا 3 الدهنية بالأسماك، لذلك قد يكون من المفاجئ أن هذه الدهون المفيدة للقلب يمكن العثور عليها في بعض الفواكه، وإن كان ذلك بكميات ضئيلة .

"يمكنك الحصول على أوميغا 3 من النباتات، لكنها نوع مختلف عن تلك الموجودة في الأسماك"، وفقا لموقع today.

توجد ثلاث أنواع رئيسية لأحماض أوميغا-3 الدهنية : حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA)، وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA)، ويمكن الحصول على الأنواع الثلاثة جميعها من خلال النظام الغذائي .

تحتوي الأطعمة النباتية مثل الجوز وبذور الكتان على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، بينما توفر الأسماك الدهنية حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA).

كما أن الجسم يستطيع تحويل بعض حمض ألفا لينولينيك إلى النوعين الآخرين، وإن كان ذلك بطريقة محدودة.

لكن الأبحاث تُظهر أن الأنظمة الغذائية الغنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA) ترتبط بتحسين صحة القلب، بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يوضح دعم حمض ألفا لينولينيك صحة أغشية الخلايا وله خصائص مضادة للالتهابات.

قد يفكر النباتيون وغيرهم ممن لا يتناولون المأكولات البحرية في تناول مكملات EPA/DHA القائمة على الطحالب.

كما تشمل المصادر النباتية المفضلة لدى ريزو لأحماض أوميغا 3 الجوز وبذور الكتان المطحونة وبذور الشيا وبذور القنب

فواكه تحتوي على أوميغا 3

الموز الأخضر

جوافة

الأفوكادو

الكيوي

البابايا