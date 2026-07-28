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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. 10 أعراض لا يجب تجاهلها

التهاب الكبد
التهاب الكبد
أسماء عبد الحفيظ

يوافق 28 يوليو من كل عام اليوم العالمي لالتهاب الكبد، وهو مناسبة تهدف إلى زيادة الوعي بأمراض التهاب الكبد الفيروسي، وأهمية الوقاية والكشف المبكر والعلاج، خاصة أن بعض أنواع المرض قد تمر لسنوات دون أعراض واضحة، ما يزيد خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد أو سرطان الكبد.

ويؤكد الأطباء أن التعرف على العلامات المبكرة للإصابة يساعد في سرعة التشخيص وبدء العلاج في الوقت المناسب، مما يحسن فرص الشفاء ويقلل من المضاعفات، بحسب ما نشره موقع اكسبريس.

1- اصفرار الجلد والعينين

يعد اصفرار الجلد وبياض العينين، أو ما يعرف بـ"اليرقان"، من أشهر أعراض التهاب الكبد، ويحدث نتيجة ارتفاع نسبة مادة البيليروبين في الدم بسبب ضعف قدرة الكبد على التخلص منها.

2- الإرهاق الشديد

الشعور بالتعب والإجهاد المستمر دون سبب واضح من العلامات الشائعة، إذ يؤثر التهاب الكبد في وظائف الجسم ويؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة، حتى مع الحصول على قسط كافٍ من النوم.

3- فقدان الشهية

قد يلاحظ المصاب انخفاضًا ملحوظًا في الرغبة في تناول الطعام، وهو ما قد يصاحبه فقدان تدريجي في الوزن إذا استمرت الحالة لفترة طويلة.

4- الغثيان والقيء

يعاني بعض المرضى من الغثيان أو القيء، خاصة في المراحل الأولى من الإصابة، وقد يختلط الأمر مع اضطرابات الجهاز الهضمي، لذلك لا ينبغي تجاهل استمرار هذه الأعراض.

5- ألم في الجانب الأيمن من البطن

يقع الكبد في الجزء العلوي الأيمن من البطن، لذا قد يشعر المصاب بألم أو ضغط في هذه المنطقة نتيجة التهاب أنسجة الكبد أو تضخمه.

6- بول داكن اللون

تحول لون البول إلى الداكن، رغم شرب كميات كافية من الماء، قد يكون علامة على وجود مشكلة في الكبد، ويستوجب استشارة الطبيب خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى.

7- براز فاتح اللون

قد يصبح لون البراز شاحبًا أو فاتحًا بسبب اضطراب تدفق العصارة الصفراوية، وهي من العلامات التي تستدعي إجراء تقييم طبي.

8- الحمى

في بعض حالات التهاب الكبد الفيروسي قد تظهر حمى خفيفة مصحوبة بالشعور بالتعب وآلام الجسم، خاصة خلال المرحلة الأولى من العدوى.

9- آلام العضلات والمفاصل

يشكو بعض المصابين من آلام في العضلات أو المفاصل، وقد تكون هذه الأعراض مصحوبة بصداع وإرهاق عام، ما يجعلها تشبه أعراض الإنفلونزا.

10- حكة الجلد

قد يؤدي تراكم الأملاح الصفراوية في الجسم نتيجة اضطراب وظائف الكبد إلى الشعور بحكة مستمرة، خاصة إذا كانت مصحوبة باليرقان أو تغير لون البول.

كيف تحمي نفسك من التهاب الكبد؟

يوصي الأطباء باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أهمها الحصول على اللقاحات المتاحة ضد بعض أنواع التهاب الكبد، والحرص على غسل اليدين جيدًا، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل أمواس الحلاقة وفرش الأسنان، والتأكد من استخدام أدوات طبية معقمة، إضافة إلى اتباع نمط حياة صحي يحافظ على سلامة الكبد.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح بعدم تجاهل أي من الأعراض السابقة، خاصة إذا استمرت عدة أيام أو صاحبها اصفرار الجلد والعينين أو تغير لون البول أو ألم شديد في البطن. ويعد التشخيص المبكر وإجراء الفحوصات اللازمة، مثل تحاليل وظائف الكبد وتحاليل الفيروسات الكبدية، خطوة أساسية لتحديد السبب وبدء العلاج المناسب، ما يساهم في تقليل خطر المضاعفات والحفاظ على صحة الكبد.

الكبد لالتهاب الكبد اليوم العالمي لالتهاب الكبد اعراض التهاب الكبد

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