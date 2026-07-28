في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. اكتشف أعراضه

يحيي العالم اليوم ذكرى يوم التهاب الكبد العالمي حيث أنه من أشهر الأمراض المنتشرة في العالم.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أعراض التهاب الكبد سواء الحاد والمزمن.

أعراض التهاب الكبد

قد يكون التهاب الكبد خبيثاً وقد لا تلاحظ تغيرات في جسمك على الفور ولكن عندما يظهر ستجد الأعراض التالية :

إسهال

تعب

الشعور بالضعف أو عدم الراحة بشكل عام

ارتفاع درجة الحرارة إذا كنت مصابًا بعدوى فيروسية

الغثيان أو فقدان الشهية

ألم في الجانب الأيمن من أعلى البطن

أعراض التهاب الكبد المزمن

قد تظهر عليك أعراض أخرى إذا كنت تعاني من التهاب الكبد المزمن الذي يُلحق ضرراً أكبر بالكبد.

تشمل أعراض التهاب الكبد المزمن ما يلي:

الارتباك، أو فقدان التوجه، أو النعاس اعتلال الدماغ الكبدي

بول داكن اللون وبراز فاتح اللون

حكة الجلد

اصفرار الجلد أو اصفرار بياض العينين أو اليرقان