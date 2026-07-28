اليابان : إصابة أكثر من 50 شخصا في أعقاب زلزال جنوب اليابان

أفادت مصادر صحية بمحافظة "كوماموتو" بجنوب اليابان، التي ضربها زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة، بإصابة أكثر من 50 شخصا في أعقاب الزلزال.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ أن مستشفىً في حي "مينامي" بمدينة "كوماموتو" الواقعة في المحافظة التي تحمل ذات الاسم والتي ضربها الزلزال، قد أفادت بأنها استقبلت أكثر من 50 شخصا بإصابات، من بينهم شخص على الأقل فاقد للوعي.

كانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، قد أعلنت في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن حكومتها تلقت تقارير تفيد بوقوع إصابات وأضرار مادية بعدد من الجسور والطرق، علاوة على حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي في أعقاب الزلزال.

وأكدت أنه تم إيفاد فريق إلى المناطق المتضررة لتقييم الوضع على الأرض

ووقع الزلزال في حوالي الساعة الرابعة و27 دقيقة عصرا بالتوقيت المحلي لليابان، وبلغت شدته المستوى السابع وهو الأعلى على مقياس الزلازل الياباني المؤلف من سبعة مستويات.

كما وقع عدد من الهزات الأرضية في أعقاب هذا الزلزال القوي، ووصلت شدة بعضها إلى المستوى الخامس على مقياس الزلازل الياباني.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من احتمالية حدوث هزات أخرى قوية على مدى الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "كيوشو" للطاقة الكهربائية - عبر موقعها الإلكتروني - انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 48 ألف أسرة في محافظة "كوماموتو" في أعقاب الزلزال.

وأفادت سلطات الإطفاء بالمحافظة بوقوع انفجار في مركز تجاري ببلدة "كاشيما"؛ مشيرة إلى احتمال محاصرة الكثير من ألأشخاص بالداخل.

كما أعلنت الشركة المشغلة للسكك الحديدية في جزيرة "كيوشو" بجنوب اليابان حيث يقع مركز الزلزال، تعليق جميع قطاراتها، بما في ذلك القطار فائق السرعة، في أعقاب الهزة.