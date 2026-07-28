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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رضا الطايفي: افتتاح مكتبات بسيناء يؤكد التزام الدولة بنشر المعرفة وتحقيق العدالة الثقافية

السفير رضا الطايفي
السفير رضا الطايفي
جمال الشرقاوي

أكد السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، أن التوسع في إنشاء المكتبات بالمحافظات يمثل أحد أهم محاور نشر المعرفة وبناء الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بترسيخ العدالة الثقافية وإتاحة الخدمات الثقافية والتعليمية لجميع المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية والتنموية.


وقال الطايفي إن افتتاح مكتبة مصر العامة بالقنطرة شرق يمثل خطوة جديدة في مسيرة انتشار منظومة مكتبات مصر العامة، باعتبارها منارات للعلم والثقافة والتنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أن الصندوق يواصل العمل بوتيرة متسارعة لافتتاح مكتبات جديدة في مختلف المحافظات، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز حقهم في الوصول إلى المعرفة.


وأضاف أن اليوم سيشهد افتتاح مكتبة قاطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لتكون إضافة مهمة للخدمات الثقافية المقدمة لأهالي سيناء، مؤكدًا أن هذه المكتبات لا تقتصر على توفير الكتب فحسب، وإنما تقدم برامج متكاملة للأطفال والشباب والمرأة، إلى جانب الأنشطة الفنية والتدريبية والتكنولوجية، بما يجعلها مراكز للتنمية الثقافية والمجتمعية.


وأوضح أن شهر أغسطس المقبل سيشهد أيضًا افتتاح مكتبة مصر العامة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في إطار خطة الصندوق للتوسع في المحافظات السياحية والحدودية، بما يعكس اهتمام الدولة بربط التنمية العمرانية بالتنمية الثقافية، وإتاحة خدمات المكتبات الحديثة لجميع الفئات.


وأشار الطايفي إلى أن توقيع بروتوكول تعاون مع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لإنشاء مكتبة مصر العامة بمدينة العريش التي يتم وضع حجر الأساس لها اليوم، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لاستكمال منظومة المكتبات في سيناء، مؤكدًا أن المشروع يجسد التعاون بين مؤسسات الدولة لنشر الثقافة والمعرفة، ويعكس الإيمان بدور المكتبات العامة في دعم التعليم وتعزيز الوعي والانتماء الوطني.

واختتم مدير صندوق مكتبات مصر العامة تصريحاته بالتأكيد على أن الصندوق يعمل وفق رؤية تستهدف الوصول إلى كل مواطن، من خلال إنشاء مكتبات عصرية تقدم خدمات معرفية وثقافية ورقمية متطورة، وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، وأن المكتبة العامة أصبحت شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وصناعة أجيال تمتلك المعرفة والوعي والقدرة على الإبداع والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة المكتبات بالمحافظات بترسيخ العدالة الثقافية الثقافية والتعليمية

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