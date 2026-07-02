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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي للنسيان .. 7 نصائح لتحسين الذاكرة

اليوم العالمي للنسيان
اليوم العالمي للنسيان
هاجر هانئ

يحتفل العالم 2 يوليو من كل عام بـ اليوم العالمي لـ النسيان، يُعد الحفاظ على صحة الدماغ و الذاكرة أمراً جوهرياً لضمان جودة حياة عالية؛ إذ يؤثر ذلك بشكل مباشر على قدرتك على التفكير بوضوح، والتركيز، واكتساب مهارات ومعارف جديدة، واتخاذ قرارات صائبة. 

على الرغم من عدم وجود ضمانات للوقاية من النسيان و فقدان الذاكرة أو الخرف، إلا أن بعض الأنشطة قد تكون مفيدة.

 نصائح لتحسين الذاكرة 

تعرّف على سبع طرق بسيطة لتعزيز حدة الذاكرة و الوقاية من النسيان

1. حافظ على نشاطك البدني يومياً
يعزز النشاط البدني تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، مما قد يساعد في الحفاظ على حدة الذاكرة.

بالنسبة لمعظم البالغين، توصي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بممارسة نشاط هوائي (أيروبيك) معتدل الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً - مثل المشي السريع - أو نشاط هوائي قوي الشدة لمدة 75 دقيقة أسبوعياً - مثل الهرولة. ومن الأفضل توزيع هذا النشاط على مدار الأسبوع. وإذا لم يتوفر لديك الوقت الكافٍ لجلسة تمرين كاملة، فحاول القيام ببعض جولات المشي القصيرة والمتفرقة خلال اليوم.

2. حافظ على نشاطك الذهني
كما يحافظ النشاط البدني على لياقة جسمك، فإن الأنشطة التي تحفز العقل تساعد في الحفاظ على لياقة دماغك، وقد تساهم هذه الأنشطة في الوقاية من بعض حالات فقدان الذاكرة. لذا، جرب حل الكلمات المتقاطعة، أو القراءة، أو ممارسة الألعاب، أو تعلم العزف على آلة موسيقية، أو تجربة هواية جديدة، أو التطوع في مدرسة محلية أو مع مجموعة مجتمعية.

3. اقضِ وقتاً مع الآخرين
يساعد التفاعل الاجتماعي في درء الاكتئاب والتوتر، وكلاهما قد يساهم في فقدان الذاكرة. لذا، ابحث عن فرص للقاء الأحباء والأصدقاء وغيرهم من الأشخاص، لا سيما إذا كنت تعيش بمفردك.

4. حافظ على التنظيم
تزداد احتمالية نسيانك للأشياء إذا كانت الفوضى تعم منزلك أو كانت ملاحظاتك غير منظمة. دوّن المهام والمواعيد والأحداث الأخرى في دفتر ملاحظات أو تقويم أو مُنظِّم إلكتروني. يمكنك حتى تكرار كل معلومة بصوت عالٍ أثناء تدوينها للمساعدة في تثبيتها في ذاكرتك. واظب على تحديث قوائم المهام الخاصة بك، واشطب العناصر التي أنجزتها. خصص مكاناً ثابتاً في منزلك لحفظ محفظتك ومفاتيحك ونظارتك وغيرها من الأغراض الضرورية ليسهل عليك العثور عليها.

قلل من المشتتات وتجنب القيام بمهام متعددة في آن واحد. فعندما تركز على المعلومات التي تحاول تذكرها، تزداد احتمالية استرجاعها لاحقاً. حاول تكرار المعلومات الجديدة -مثل الأسماء والأرقام- عدة مرات عند محاولة تعلمها لأول مرة.

5. احصل على قسط كافٍ من النوم الجيد
لقد ارتبط عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بفقدان الذاكرة، وكذلك الحال بالنسبة للنوم المتقطع أو غير المريح. اجعل الحصول على نوم جيد وكافٍ أولوية؛ إذ ينبغي للبالغين النوم لمدة تتراوح بين 7 و9 ساعات ليلاً وبشكل منتظم. وإذا كان الشخير يعيق نومك، فحدد موعداً لاستشارة فريق الرعاية الصحية؛ فقد يكون الشخير علامة على اضطراب في النوم، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي. وإذا كنت تعاني من هذه الحالة، فالتزم باستخدام العلاج الموصوف لك.

6. تناول أطعمة مفيدة للدماغ
يُعتقد أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مفيد للصحة العامة للدماغ. اختر مصادر البروتين قليلة الدسم، مثل الأسماك والبقوليات والدواجن منزوعة الجلد. كما أن لما تشربه أهمية أيضاً؛ فإذا اخترت تناول الكحول، فافعل ذلك باعتدال، إذ أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى التشوش الذهني وفقدان الذاكرة.

7. إدارة الحالات الصحية المزمنة
اتبع نصائح فريق الرعاية الصحية الخاص بك بشأن التعامل مع الحالات الطبية، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والاكتئاب، وفقدان السمع، والسمنة. فكلما زاد اهتمامك بصحتك، تحسنت ذاكرتك على الأرجح. واحرص على مراجعة الأدوية التي تتناولها بانتظام مع أحد مقدمي الرعاية الصحية، إذ يمكن لبعض الأدوية أن تؤثر على الذاكرة.
 

المصدر: mayoclinic

النسيان اليوم العالمي لـ النسيان فقدان الذاكرة الخرف

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