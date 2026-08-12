الناتو يدين انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي والروماني

أدان حلف الناتو، انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي والروماني، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وأعرب حلف الناتو، عن تضامنه مع بولندا ورومانيا بعد الانتهاكات الروسية.



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء) ، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتغلغل في منطقة المحيط الهادئ واحتمالية نشوب صراع تتزايد.

وقال بوتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نرى، للأسف، أن احتمالية نشوب صراع تتزايد هنا (في أسطول المحيط الهادئ)، حلف الناتو يتغلغل هنا، وتتشكل تكتلات عسكرية وسياسية جديدة، ويتم نشر أنظمة أسلحة جديدة أو يخطط لنشرها هنا، مما يشكل تهديدات لبلادنا".