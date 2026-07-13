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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يُشدد على تسريع ملفات التقنين والتصالح وتراخيص البناء

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني
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أكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، أن المحافظة تعمل بكل حسم وجدية للانتهاء من ملفي تقنين أراضي الدولة والتصالح وتراخيص البناء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بسرعة تسوية هذه الملفات الحيوية بما يضمن استرداد حقوق الدولة وتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين.

محافظة سوهاج

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها محافظ سوهاج للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، للوقوف على انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ آليات الدورة المستندية لتلقي طلبات المواطنين، مشدداً على ضرورة تيسير الإجراءات وتبسيطها لتقليص زمن إنجاز المعاملات.

وخلال الجولة التقى "راشد" بعدد من المواطنين المترددين على المركز واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم بشأن المعوقات التي تواجههم، موجها بالحل الفوري لتلك العقبات وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة يومية وتقييم مستمر لمعدلات الأداء في كافة المراكز التكنولوجية، والمقار الإدارية بالمحافظة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون من قِبل الموظفين في إنهاء طلبات المواطنين، وأن المقصرين سيواجهون إجراءات قانونية صارمة.

كما تفقد المحافظ سير العمل بالإدارات والأقسام المختلفة التابعة لمجلس مدينة سوهاج، حيث اطلع على دفاتر الحضور والانصراف، وتابع مستوى الأداء الإداري، ومستوى الانضباط داخل كل قسم، موجها برفع كفاءة بيئة العمل وتطوير الأداء الوظيفي لضمان تقديم الخدمات بفاعلية ونزاهة.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن الانتهاء من ملفات التقنين والتصالح، وتطوير العمل الإداري بمجالس المدن، يعد أولوية قصوى للمحافظة خلال الفترة الحالية، لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.

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