الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد تأهل صن داونز .. موعد نهائى دوري أبطال أفريقيا

حسن العمدة

حسم ماميلودي صن داونز تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، بعد تفوقه على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في نصف النهائي.

وحقق الفريق الجنوب أفريقي الفوز في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب بريتوريا بهدف دون رد، مستفيدًا من انتصاره في لقاء الذهاب بتونس بنفس النتيجة، ليحسم بطاقة العبور إلى النهائي بشكل مستحق.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب برايان ليون في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، بعدما تصدى حارس الترجي البشير بن سعيد للكرة في البداية، قبل أن يتابعها المهاجم داخل الشباك.

موعد مباراتي صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراتي صن داونز أمام الفائز من الجيش الملكي ونهضة بركان، يوم 15 مايو ذهابا و24 مايو إيابا.

وبهذا الإنجاز، يواصل صن داونز كتابة التاريخ بتأهله إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، في تأكيد على استمرارية نتائجه القوية على الساحة القارية.

كما يواصل المدرب ميجيل كاردوزو حضوره اللافت في البطولة، بعدما بلغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي مع أكثر من فريق، رغم خسارته في نسخ سابقة مع الترجي أمام الأهلي، ومع صن داونز أمام بيراميدز.

وينتظر صن داونز في النهائي الفائز من المواجهة الأخرى بين نهضة بركان والجيش الملكي، في نصف نهائي مغربي خالص يُقام لاحقًا اليوم.

