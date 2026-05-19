مستقبل وطن الإسماعيلية يعقد اجتماعًا تنظيميًا لفعاليات عيد الأضحى

عقدت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية اجتماعًا تنظيميًا هامًا بمقر المحافظة، برئاسة الأستاذ وائل عبد العزيز، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، لبحث الاستعدادات الخاصة بفاعليات عيد الأضحى المبارك، في إطار توجيهات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وتوجيهات النائب حماد موسى حماد عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية، وضمن خطة الحزب المستمرة لتعزيز التواصل المجتمعي والتواجد الفعال بين المواطنين خلال المناسبات والأعياد.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة، منهم الإعلامي علاء وحيد أمين الإعلام، والأستاذ سعد عيسى أمين العمل الجماهيري، والأستاذ حربي عبد الجواد أمين العلاقات العامة، والمهندس أحمد سامي أمين الشباب، إلى جانب المهندس عادل عبد الجليل، والأستاذ خالد موسى، والأستاذ نور علام الأمين المساعد لأمانة التنظيم، والدكتور أحمد مجدي الأمين المساعد لأمانة التنظيم، والأستاذ محمود بسيوني الأمين المساعد لأمانة التنظيم، والأستاذ حسن مهران الأمين المساعد لأمانة الإعلام.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات والترتيبات النهائية الخاصة بفاعليات عيد الأضحى المبارك، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الأمانات لضمان الوصول إلى جميع مراكز وقرى المحافظة، مع وضع تكليفات واضحة ومحددة لكل أمانة نوعية لتحقيق أعلى درجات التناغم وسرعة التنفيذ.

كما شدد الحضور على ضرورة الاستعداد الجيد والعمل بروح الفريق الواحد لضمان خروج الفاعليات بصورة مشرفة تعكس اسم ومكانة حزب مستقبل وطن، وتلبي تطلعات المواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد المشاركون أن الحزب يواصل دوره المجتمعي والخدمي انطلاقًا من رؤية تستهدف تعزيز التواصل مع الشارع، وإدخال البهجة والسرور على أهالي الإسماعيلية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن:

"هدفنا الدائم هو التواجد الحقيقي بين المواطنين، والمشاركة في صناعة أجواء الفرحة ورسم الابتسامة على وجوه أهالينا، تأكيدًا على الدور المجتمعي والخدمي الذي يقوم به الحزب."