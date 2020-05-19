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فن

في ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب ضرب زينات علوى لضيف أجنبي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة الشهيرة زينات علوى، حيث رحلت عام 1988 داخل شقتها، ولم يتم اكتشاف ذلك إلا بعد مرور 3 أيام.

وكانت الراحلة قد اعتزلت الرقص والفن بشكل عام قبل وفاتها بما يقرب من 20 عاما، بعد ان داهمها المرض والفقر، لذا اضطرت الى بيع ممتلكات شقتها.

وتعرضت الراحلة الى العديد من المواقف خلال مشوارها الفنى كان ابرزها انها ضربت احد الضيوف الأجانب الذى حل ضيفا على أحد الملاهى الليلة، حيث دخل فى شجار مع إحدى الراقصات ، وتدخلت "زينات " لحل الازمة الا انه تطاول عليها، مما دفعها إلى ضربه..

كانت تعرف وسط الراقصات بلقب "زينات قلب الأسد"، وعرف عنها أنها ترقص برقي وأناقة دون ابتذال، وعرفت بالانضباط والالتزام طوال حياتها، وبمجرد أن تنتهي من رقصتها تطير لغرفتها ومنها لمنزلها، وهذا التفرد جعلها راقصة الأمراء والملوك والهوانم قبل يوليو 1952.

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