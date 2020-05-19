مسلسل شاهد عيان الحلقة 25 .. حسن الرداد يحاول قتل والدته

عُرضت الحلقة 25 من مسلسل شاهد عيان بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020.





وشهدت احداث الحلقة يخبر " راجح " , "ليلى " ان حالتها النفسية سيئة وعليها الذهاب الى طبيب , ويراقب عمر منزل والدته لقتلها وذلك بعد ايهامه ابو حماد ان هذه السيدة من قتلت ابنه





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ويخبر "وهيب العزازى " "ندى " ان موعد العملية قد اقترب ويطلب منها المساعدة , ويذهب عمر الى منزل والدته بعد نزول والده ويطلق الرصاص عليها



