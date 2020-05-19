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فن

مسلسل شاهد عيان الحلقة 25 .. حسن الرداد يحاول قتل والدته

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة 25 من مسلسل شاهد عيان بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020.

وشهدت احداث الحلقة يخبر " راجح " , "ليلى " ان حالتها النفسية سيئة وعليها الذهاب الى طبيب , ويراقب عمر منزل والدته لقتلها وذلك بعد ايهامه ابو حماد ان هذه السيدة من قتلت ابنه 



ويخبر "وهيب العزازى " "ندى " ان موعد العملية قد اقترب ويطلب منها المساعدة , ويذهب عمر الى منزل والدته بعد نزول والده ويطلق الرصاص عليها 

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.

المسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبد القادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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