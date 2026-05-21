جمال الدين يستقبل ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.



وحضر اللقاء عدد من قيادات المجلس، منهم محمد أنور السادات نائب الرئيس، ويارا قاسم، والدكتور أيمن زهري، وأحمد بدوي أعضاء المجلس، إلى جانب الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونهى خليفة منسقة الشؤون الحكومية بالمفوضية.

وناقش الاجتماع أطر التعاون المؤسسي بين المجلس ومكتب المفوضية، بما يسهم في دعم حقوق اللاجئين في مصر وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهم، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المستمر لضمان وصول الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية اللاجئين.