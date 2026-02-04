قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

عوض جزء من خسائره.. الذهب يختتم تعاملاته على اتفاع محلي وعالمي

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

بعد موجه قوية من التذبذب شهدت أسعار الذهب ختام تعاملات الثلاثاء ارتفاع في السوق المحلي بنحو 70 جنيها للجرام.

وعاودت أسعار الذهب الارتفاع أمس الثلاثاء 3-2-2025، على المستويين العالمي والمحلي، مسترده جزء من خسائرها الاخيرة

وكانت أسعار الذهب شهدت تراجعًا حادًا  سواء على الصعيدين العالمي أو المحلي الجمعة الماضية، في واحدة من أقوى موجات الهبوط التي يتعرض لها المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسواق الذهب والفضة تعرضت لانخفاضات مفاجئة وقوية، أدت إلى محو ما يزيد على 7.4 تريليون دولار من القيمة السوقية خلال دقائق محدودة.

 وأوضح أن سعر أوقية الذهب كان قد سجل نحو 5600 دولار قبل يومين، قبل أن يتراجع تداول الذهب في البورصات العالمية إلى مستوى 4710 دولارات، بانخفاض يقدر بنحو 15%، وبقيمة تراجع بلغت قرابة 900 دولار للأوقية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي، أن ما شهده الذهب يُعد بمثابة حركة تصحيح قوية للأسعار بعد الارتفاعات التاريخية غير المسبوقة التي سجلها المعدن النفيس مؤخرًا. وأضاف أن التصحيح كان متوقعًا من حيث المبدأ، لكن توقيته لم يكن محسومًا، مشددًا على أن الذهب يظل أداة ادخار طويلة الأجل، ولا يُنصح بالاعتماد عليه كاستثمار قصير الأجل في ظل التقلبات الحادة.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 4 فبراير   2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4956 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5769 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6730 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7691 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 53.840 ألف جنيه.

