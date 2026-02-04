قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: محادثة ممتازة مع شي جين بينج تناولت ملف تايوان والحرب الروسية
نائب الشيوخ: التعاون المصري السويدي يعزز توطين الصناعة الصحية ويضع مصر على خريطة الابتكار
الرئيس التركي: مستعدون للتعاون مع مصر في مجال بناء السفن
تركيا: نستهدف الوصول بالتعاون الوثيق مع مصر إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار
سموحة يتقدم بالهدف الثاني في الوقت القاتل على بيراميدز
مضاعفة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يرسم خارطة طريق لقفزة اقتصادية كبرى مع تركيا
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بين العزيمة والرخصة.. ما الذي يفسد الصيام ومتى يُباح الفطر للمسافر؟

الصيام
الصيام
محمد البدوي

تتجدد تساؤلات الصائمين مع حلول شهر رمضان حول صحة الصيام وحدوده الشرعية، خاصة ما يتعلق بالمفطرات وحالات الرخص التي أباحها الله تيسيرًا على عباده. 

القرآن الكريم والسنة النبوية

وتسعى دار الإفتاء المصرية إلى تقديم خطاب ديني واضح ومبسط يزيل اللبس ويطمئن القلوب، مستندًا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

مفسدات الصيام

وفي هذا الإطار، توضح أمينة الفتوى الضوابط الفقهية المتعلقة بمفسدات الصيام، وحكم الفطر في السفر، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية قائمة على اليسر ورفع الحرج، دون الإخلال بجوهر العبادة ومقاصدها.

من جانبها؛ أوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصيام يقوم في أساسه على الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، مشيرة إلى أن إدخال أي شيء له جِرم إلى الجوف من منفذ مفتوح، كالفم، يُعد من مفسدات الصيام، ويشمل ذلك الأكل والشرب على اختلاف صورهما.

المفسدات المتفق عليها

وأكدت خلال حديثها في برنامج «فقه النساء» المذاع على قناة «الناس» أن من المفسدات المتفق عليها أيضًا الجماع، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»، موضحة أن العلاقة الزوجية الكاملة خلال نهار رمضان تُفسد الصيام، وكذلك الاستمناء إذا ترتب عليه إنزال وبلوغ الشهوة، باعتباره خروجًا عن مقصود الصيام القائم على كبح الشهوات.

 فساد الصوم ووجوب القضاء

وأضافت أن تعمد إخراج القيء من المعدة يُعد من مفسدات الصيام، مبيّنة أن الشريعة فرّقت بين القيء الذي يحدث دون قصد، فلا يؤثر على صحة الصيام، وبين القيء المتعمد الذي يترتب عليه فساد الصوم ووجوب القضاء، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء».

حكم الصيام أثناء السفر

وفيما يتعلق بحكم الصيام أثناء السفر، أوضحت أمينة الفتوى أن الإسلام شرع رخصة الفطر للمسافر تخفيفًا ورحمة، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.

 مقاصد الشريعة

 وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، وكلا الأمرين جائز، على أن يراعي الصائم حالته الصحية وقدرته البدنية، وألا يعرّض نفسه لمشقة شديدة أو ضرر، لأن مقاصد الشريعة قائمة على اليسر وحفظ النفس.

رمضان شهر رمضان الصيام صحة الصيام الإفتاء دار الإفتاء مفسدات الصيام

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

اعلام دمياط

تنمية الأسرة المصرية ووعي ومسؤولية.. ندوة بأعلام دمياط

محافظ الغربية

محافظ الغربية: محمد سلام مسيرته المهنية حافلة تجاوزت ثلاثة عقود في خدمة صحة المواطنين

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يختتم دورة إعداد القادة لترسيخ التميز الحكومي

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

