بين العزيمة والرخصة.. ما الذي يفسد الصيام ومتى يُباح الفطر للمسافر؟

تتجدد تساؤلات الصائمين مع حلول شهر رمضان حول صحة الصيام وحدوده الشرعية، خاصة ما يتعلق بالمفطرات وحالات الرخص التي أباحها الله تيسيرًا على عباده.

القرآن الكريم والسنة النبوية

وتسعى دار الإفتاء المصرية إلى تقديم خطاب ديني واضح ومبسط يزيل اللبس ويطمئن القلوب، مستندًا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

مفسدات الصيام

وفي هذا الإطار، توضح أمينة الفتوى الضوابط الفقهية المتعلقة بمفسدات الصيام، وحكم الفطر في السفر، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية قائمة على اليسر ورفع الحرج، دون الإخلال بجوهر العبادة ومقاصدها.

من جانبها؛ أوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصيام يقوم في أساسه على الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، مشيرة إلى أن إدخال أي شيء له جِرم إلى الجوف من منفذ مفتوح، كالفم، يُعد من مفسدات الصيام، ويشمل ذلك الأكل والشرب على اختلاف صورهما.

المفسدات المتفق عليها

وأكدت خلال حديثها في برنامج «فقه النساء» المذاع على قناة «الناس» أن من المفسدات المتفق عليها أيضًا الجماع، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»، موضحة أن العلاقة الزوجية الكاملة خلال نهار رمضان تُفسد الصيام، وكذلك الاستمناء إذا ترتب عليه إنزال وبلوغ الشهوة، باعتباره خروجًا عن مقصود الصيام القائم على كبح الشهوات.

فساد الصوم ووجوب القضاء

وأضافت أن تعمد إخراج القيء من المعدة يُعد من مفسدات الصيام، مبيّنة أن الشريعة فرّقت بين القيء الذي يحدث دون قصد، فلا يؤثر على صحة الصيام، وبين القيء المتعمد الذي يترتب عليه فساد الصوم ووجوب القضاء، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء».

حكم الصيام أثناء السفر

وفيما يتعلق بحكم الصيام أثناء السفر، أوضحت أمينة الفتوى أن الإسلام شرع رخصة الفطر للمسافر تخفيفًا ورحمة، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.

مقاصد الشريعة

وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، وكلا الأمرين جائز، على أن يراعي الصائم حالته الصحية وقدرته البدنية، وألا يعرّض نفسه لمشقة شديدة أو ضرر، لأن مقاصد الشريعة قائمة على اليسر وحفظ النفس.