تكنولوجيا وسيارات

أسعار BYD سيل 6 الهجينة في السعودية

سيارة BYD سيل 6 الهجينة الجديدة
سيارة BYD سيل 6 الهجينة الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد BYD سيل 6 الهجينة، وتنتمي سيل 6 لفئة السيارات الستيشن، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة BYD سيل 6 الهجينة الجديدة

مواصفات BYD سيل 6 الهجينة

زودت سيارة BYD سيل 6 الهجينة بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية تهدف لتقليل مقاومة الهواء، وبها واجهة أمامية هادئة مع مصابيح LED حادة، وهيكل يمتد بطول 4.8 متر، وبها شاشة BYD دوارة مقاس 15.6 بوصة كقلب نابض للمقصورة، وتم صنع المقصورة من خامات ناعمة الملمس تغطي معظم الأجزاء التي تلامس اليد، وبها مقاعد من الجلد الصناعي توفر دعماً جيداً.

سيارة BYD سيل 6 الهجينة الجديدة

محرك BYD سيل 6 الهجينة

تحصل سيارة BYD سيل 6 الهجينة علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 181 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية بتقنية Blade Battery من BYD، المعروفة بأمانها العالي وطول عمرها الافتراضي، وبها خزان وقود سعة 65 لتر .

سيارة BYD سيل 6 الهجينة الجديدة

تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات

استحوذت شركة بي واي دي على شركة Qinchuan Automobile الحكومية، وأطلقت ذراعها لإنتاج سيارات بي واي دي أوتو في شينزين، وأول سيارة أطلقت من 2004وحتي عام 2005، وأطلقت طراز Flyer ثم السيارة الشهيرة F3 التي حققت مبيعات واسعة.

وفي عام 2008 قدمت أول سيارة هجينة قابلة للشحن (F3DM)، وشهد هذا العام استثمار الملياردير وارين بوفيت بنسبة 10% في الشركة، مما عزز طموحاتها.

سيارة BYD سيل 6 الهجينة الجديدة

ومن عام 2009 حتي عام 2010 بدأت التركيز على الحافلات الكهربائية وسيارة e6 الكهربائية، وأطلقت سيارات الأداء الهجين والكهربائي مثل Tang (2015) وHan (2020).

سيارة BYD سيل 6 الهجينة الجديدة


وفي عام 2022 أوقفت إنتاج سيارات الوقود الأحفوري نهائياً للتركيز على السيارات الكهربائية والهجينة، وتوسعت عالمياً، وفي عام 2024 أصبحت أكبر مصنع سيارات في الصين وثاني أكبر منتج للبطاريات عالمياً، وتجاوزت إنتاجها لـ 6 مليون سيارة. 

السيارات الستيشن بي واي دي BYD سيل 6 الهجينة BYD سيل 6 مواصفات BYD سيل 6 الهجينة محرك BYD سيل 6 الهجينة صناعة السيارات سيل 6 الهجينة

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بطارية 5C الجديدة
ما هي روبلوكس؟
شيفروليه سيلفرادو 2026
