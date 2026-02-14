قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
كبدوا الدولة أعباءً مالية 13 مليون يورو.. إحالة 7 موظفين بهيئة نظافة للجيزة للمحاكمة
صراع الصدارة.. 4 إجراءات في الأهلي استعداد لمواجهة الجيش المغربي
وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق
تصريح صادم من رئيس إنستجرام.. 16 ساعة على المنصة ليست إدمانا
تحذيرات من تقلبات الجو .. نصائح للوقاية من الرياح خلال القيادة

هاجر هانئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت و عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط قوى لـ الرياح  تتراوح سرعتها من ( 50 إلى 60 ) كم / س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق.

نصائح للوقاية من الرياح و الأتربة 

راقب حالة الطقس، وانتبه جيداً لتحذيرات الرياح العاتية أو تنبيهاتها. توقع أن تكون الرياح أشدّ في الأماكن المكشوفة، مثل الطرق المستقيمة المفتوحة، والجسور والأنفاق، أو بين التلال. 


أبقِ يديك بإحكام على عجلة القيادة

قد تُصعّب الرياح القوية توجيه السيارة والتحكم بها، لذا تمسك بعجلة القيادة جيدًا. إذا لم تشعر بالراحة أثناء القيادة، فابحث عن مكان آمن للتوقف على جانب الطريق واركن السيارة حتى تهدأ الرياح.


انتبه جيدًا للمركبات المرتفعة

فالشاحنات الكبيرة، والحافلات، والمركبات التي تجرّ البضائع، معرضة لخطر فقدان السيطرة أو الانقلاب في الرياح العاتية. كما أنها قد تُحدث اضطرابًا هوائيًا للمركبات الأخرى. لذا، ركّز دائمًا على الطريق، وكن مستعدًا لهبات الرياح المفاجئة في الظروف العاصفة.


حافظ على مسافة آمنة

 ابتعد عن المركبات الأخرى لتوفير الوقت والمساحة اللازمين لك وللسائقين الآخرين لتجنب أي حطام على الطريق. شغّل المصابيح الأمامية لتحسين الرؤية عبر الغبار أو الأوساخ أو الثلج الذي تثيره الرياح.


خفف السرعة

 القيادة ضمن حدود السرعة المحددة تساعد على تقليل مخاطر الرياح وتساعدك على التحكم بشكل أفضل في السيارة.
غطِّ سياراتك

 عند اقتراب العواصف، وبعد ركن سيارتك في مكان آمن، احمِها بنقلها إلى مرآب أو موقف سيارات مظلل. إذا لم يتوفر لديك مكان ركن سيارات مظلل، فاحتفظ بأغطية السيارات في متناول يدك وثبّتها حول سياراتك بأحزمة.

المصدر:nationwide

الرياح القيادة العواصف

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

ارشيفيه

انقلبت بهم الملاكى..مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بالدقهلية

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تشرف على جولة إعادة انتخابات مجالس نقابات المحامين

ضبط شبكة تدير الأعمال المنافية للآداب في نادي صحي.. وقرار عاجل من جهات التحقيق

ضبط شبكة تدير الأعمال المنافية للآداب في نادي صحي.. وقرار عاجل من جهات التحقيق

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

