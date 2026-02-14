تحذيرات من تقلبات الجو .. نصائح للوقاية من الرياح خلال القيادة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت و عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط قوى لـ الرياح تتراوح سرعتها من ( 50 إلى 60 ) كم / س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق.

نصائح للوقاية من الرياح و الأتربة

القيادة في رياح عاتية

راقب حالة الطقس، وانتبه جيداً لتحذيرات الرياح العاتية أو تنبيهاتها. توقع أن تكون الرياح أشدّ في الأماكن المكشوفة، مثل الطرق المستقيمة المفتوحة، والجسور والأنفاق، أو بين التلال.



أبقِ يديك بإحكام على عجلة القيادة

قد تُصعّب الرياح القوية توجيه السيارة والتحكم بها، لذا تمسك بعجلة القيادة جيدًا. إذا لم تشعر بالراحة أثناء القيادة، فابحث عن مكان آمن للتوقف على جانب الطريق واركن السيارة حتى تهدأ الرياح.



انتبه جيدًا للمركبات المرتفعة

فالشاحنات الكبيرة، والحافلات، والمركبات التي تجرّ البضائع، معرضة لخطر فقدان السيطرة أو الانقلاب في الرياح العاتية. كما أنها قد تُحدث اضطرابًا هوائيًا للمركبات الأخرى. لذا، ركّز دائمًا على الطريق، وكن مستعدًا لهبات الرياح المفاجئة في الظروف العاصفة.



حافظ على مسافة آمنة

ابتعد عن المركبات الأخرى لتوفير الوقت والمساحة اللازمين لك وللسائقين الآخرين لتجنب أي حطام على الطريق. شغّل المصابيح الأمامية لتحسين الرؤية عبر الغبار أو الأوساخ أو الثلج الذي تثيره الرياح.



خفف السرعة

القيادة ضمن حدود السرعة المحددة تساعد على تقليل مخاطر الرياح وتساعدك على التحكم بشكل أفضل في السيارة.

غطِّ سياراتك

عند اقتراب العواصف، وبعد ركن سيارتك في مكان آمن، احمِها بنقلها إلى مرآب أو موقف سيارات مظلل. إذا لم يتوفر لديك مكان ركن سيارات مظلل، فاحتفظ بأغطية السيارات في متناول يدك وثبّتها حول سياراتك بأحزمة.

المصدر:nationwide